Ricky Martin se ločuje

Ricky Martin in Jwan Yosef se po šestih letih zakona razhajata. Foto: Profimedia

"Odločila sva se, da svoj zakon končava z ljubeznijo, spoštovanjem in dostojanstvom za svoja otroka," sta sporočila v skupni izjavi.

Latinozvezdnik Ricky Martin in njegov mož, umetnik Jwan Yosef, se po šestih letih zakona razhajata. Kot sta za revijo People sporočila v skupni izjavi, svoj zakon končujeta "z ljubeznijo in spoštovanjem", ob tem pa poudarila, da je bil čas, ki sta ga preživela skupaj, "čudovit".

"Zdaj si želiva predvsem, da bi bila naša družinska dinamika zdrava in da v miru ter prijateljstvu še naprej skupaj vzgajava svoja otroka," sta še sporočila Martin in Yosef, ki imata dva otroka. Hči Lucia se jima je rodila leta 2018, sin Renn pa leto pozneje. Ricky Martin ima sicer še sinova Mattea in Valentina, dvojčka, ki sta se mu rodila leta 2008.

Zdaj 51-letni Martin in 38-letni Josef sta se leta 2015 spoznala prek Instagrama, pol leta pozneje pa sta se prvič srečala v živo in postala par. Poročila sta se leta 2018.