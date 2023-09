Visoko noseča zvezdnica prestala urgentno operacijo

Zvezdnica resničnostnih šovov Kourtney Kardashian je visoko noseča prestala urgentno operacijo, saj je bilo otrokovo življenje ogroženo. Svojo zgodbo je s sledilci delila na Instagramu in se zahvalila svojemu partnerju Travisu Barkerju in mami Kris Jenner, ki sta ji v težkih trenutkih stala ob strani.

44-letna Kourtney Karadashian z možem, bobnarjem skupine Blink-182 Travisom Bakerjem, pričakuje otroka. Zaradi medicinskega zapleta je Kardashianova prestala urgentno fetalno operacijo, ki vključuje popolno odprtje maternice za operacijo plodu.

Težke trenutke je delila s svojimi sledilci, v objavi pa zapisala, da bo za večno hvaležna zdravnikom, ki so rešili življenje njenega še nerojenega otroka. "Neskončno sem hvaležna svojemu možu, ki mi je stal ob strani in skrbel zame. Hvaležna sem svoji mami, ki me je vseskozi držala za roko. Kot nekdo, ki ima za sabo tri čudovite nosečnosti, nisem bila pripravljena na urgentno fetalno operacijo," je še zapisala.

Priznala je, kako strah jo je bilo, in se zahvalila bogu, da je z njenim otrokom vse v redu.

Zveznica in glasbenik sta skupaj tri leta, lani pa sta si na kar treh porokah obljubila večno zvestobo. To bo že četrti otrok za Kardashianovo, ki ima z nekdanjim partnerjem Scottom Disickom tri otroke, 13-letnega Masona, desetletno Penelope in osemletnega Reigna. Barker bo očka tretjič, z nekdanjo ženo Shanno Moakler ima dva otroka, 19-letnega Landona in 17-letno Alabamo.