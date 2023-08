Natalie Portman se po 11 letih zakona ločuje

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Na 11. obletnico poroke so igralko opazili brez poročnega prstana.

Igralka Natalie Portman in koreograf Benjamin Millepied sta se po 11 letih zakona razšla, poroča tabloid Us Weekly. "Potem ko je izbruhnila novica o njegovi nezvestobi, sta se trudila rešiti svoj zakon, a jima ni šlo," je za omenjeni tabloid dejal neimenovani vir.

42-letna igralka in 46-letni koreograf bi v petek, 4. avgusta, praznovala 11. obletnico poroke, a so njo prav ta dan opazili brez poročnega prstana.

O težavah v njunem zakonu se je sicer začelo govoriti že v začetku poletja, ko so v javnost prišle informacije, da naj bi jo prevaral z mlado podnebno aktivistko Camille Etienne. Takrat so viri blizu zakoncema tabloidom zagotavljali, da poskušata njegovo nezvestobo predelati in rešiti zakon, kar pa jima očitno ni uspelo.

Zdaj 42-letna Natalie Portman in 46-letni Benjamin Millepied sta se spoznala leta 2009 na snemanju filma Črni labod. Poročila sta se leta 2012 in imata dva otroka, 12-letnega Alepha in šestletno Amalio.

