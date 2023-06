Drama v zakonu oskarjevke: mož naj bi jo varal s 25-letno aktivistko

Igralka Natalie Portman in njen mož, plesalec Benjamin Millepied, se trudita rešiti svoj zakon, potem ko so v javnost pricurljale informacije, da naj bi jo prevaral.

Francoski in ameriški tabloidi poročajo, da se je zakon igralke Natalie Portman in plesalca Benjamina Millepieda znašel v krizi, ker jo je prevaral s 25-letno Camille Etienne, znano francosko podnebno aktivistko.

Camille Etienne je okoljevarstvenica in dobra prijateljica Grete Thunberg. Foto: Guliverimage

"V začetku marca je zvezdnica sage Vojna zvezd odkrila, da ima njen mož razmerje z mlajšo žensko," so v petek zapisali v francoskem tabloidu Voici ter objavili fotografije Millepieda in mlade podnebne aktivistke, kako - sicer ločeno - vstopata v stavbo, v kateri ima on poslovne prostore, dve uri pozneje pa - znova ločeno - izstopata.

Te fotografije naj bi nastale konec maja, le nekaj dni zatem pa so paparaci Millepieda ujeli, ko se je z ženo udeležil večerje s prijatelji, na kateri sta bila oba videti dobro razpoložena in nasmejana.

Foto: Profimedia

Težave v njunem zakonu naj bi trajale že dlje časa, že lani sta nekaj časa živela ločeno, nato pa se vendarle pobotala. "Še vedno sta skupaj in poskušata to predelati," je za Page Six dejal neimenovani vir, "Benjamin poskuša storiti vse za to, da bi mu Natalie odpustila."

Zdaj 41-letna Natalie Portman in 45-letni Benjamin Millepied sta se spoznala leta 2009 na snemanju filma Črni labod. Poročila sta se leta 2012 in imata dva otroka, 12-letnega Alepha in šestletno Amalio.

