Iz Hollywooda v München: slavna igralka želi spremembe

Avtomobilske razstave so vsaj v Evropi danes videti povsem drugače kot v obdobju pred epidemijo covid-19. Ta se je leta 2020 razplamtela tik pred začetkom tradicionalne razstave v Ženevi. Organizatorji so jo morali tik pred zdajci odpovedati, kar je bilo v tistem času še skoraj nepredstavljivo.

Toda kaj kmalu se je pokazalo, da se avtomobilski in medijski svet spreminjata do te mere, da so spremembe za tovrstne razstave postale nujne. Ženevsko so organizatorji preselili v Katar, bienalna nemška razstava IAA – mesto si je vsaki dve leti delila s Parizom – pa so iz Frankfurta preselili v München. Medtem ko se težišče globalne avtomobilske industrije seli v ZDA in na Kitajsko, prav tam imajo klasične razstave spet večjo težo, je osrednji evropski dogodek dobil precej večji poudarek na mobilnosti.

Foto: IAA Munchen

Foto: IAA Munchen

Tako kot leta 2021 tudi letos na razstavišču v Münchnu ne bodo parkirani le najnovejši osebni avtomobili, začinjeni z izbrano vrsto superšportnikov in luksuznih avtomobilov za več milijonov evrov. Organizatorji IAA mobilnostni dogodek postavljajo v luč spremembe avtomobilske industrije in to ne le s področja elektrifikacije. Vse pomembnejša postajajo vprašanja drugačnih oblik prevoza in lastništva avtomobila, enako velja za področje mikromobilnosti, torej prevoza v središču mest, enako pa tudi alternativnih avtomobilskih ponudb z drugih celin. V ospredju tistih, ki trkajo na nemška vrata, so kajpak Kitajci.

Del dogodka IAA bo mobilnostna konferenca, kjer bo med govornik tudi znana ameriška igralka Natalie Portman. Je zagovornica trajnostne mobilnosti in to ne le pri avtomobilih, temveč tudi pri ostalih oblikah prevoza. Portmanova je tudi veganka. Mnogi do Münchna z letalom: trajnostna mobilnost bo velik izziv prihodnosti.

Foto: Getty Images "Da bi prehod k trajnostni mobilnosti uspel, mora ta postati dosegljiva vsakomur. Veselim se razprave, kako bi bilo to mogoče, tudi v Münchnu," je pred prihodom povedala Portmanova. Kot pravi, je zagrizena zagovornica trajnostne mobilnosti tudi zato, ker veliko potuje, vsaj trenutno pa so potovanja prek celin vezana na visoke izpuste CO2 letalske industrije. Ta pa globalno dosega rekordno število letov. Medtem ko so nekateri deli sveta bolj ali manj dolgoročno začrtali prihodnjo mobilnost električnih avtomobilov, je mobilnost na drugih področjih (letala, ladje …) za zdaj še neizogibna velika onesnaževalka ozračja.

Za obiskovalce brezplačna razstavišča po ulicah in trgih Münchna

Dogodek v Münchnu bo potekal od 5. do 10. septembra in bo razdeljen v tri sklope. Prvi bo mobilnostna konferenca, druga bo druženje okrog sto zagonskih podjetij z industrijo in dobavitelji – oba sklopa bosta namenjena poslovnemu krogu obiskovalcev (B2B) in zato plačljiva. Obiskovalcem in prebivalcem Münchna pa bo namejenjen tretji del, ki bo potekal na več lokacijah v mestu. Tam bodo priredili koncerte, predstavitve električnih koles, mogoče pa bo tudi testirati nove avtomobile sodelujočih proizvajalcev. Testnih avtomobilov bo po zagotovilih organizatorja okrog 150.

Zraven bodo kajpak vsi glavni nemški proizvajalci, torej Volkswagen, Audi, BMW, Porsche in Mercedes-Benz. Nekateri njihovi izvršni direktorji bodo tudi med govorniki na konferenčnem delu IAA.

Foto: Renault

Foto: Mercedes-Benz

BMW bo pokazal koncept prihodnjih električnih avtomobilov, imenovanih neue klasse, nov model enako razkrivajo tudi pri Mercedesu. Znotraj Münchna se bo nekoliko presenetljivo pokazala celo Tesla, ki se je v preteklosti tovrstnih razstav izogibala. Zanimiv bo nastop Renaulta, ki bo v Münchnu razkril novega scenica. Mercedes bo razkril novi razred E v izvedbi all terrain, prav tako pa tudi koncept novega kompaktnega avtomobila - predvidoma napoved nove električne generacije CLA. Pri Oplu bodo pokazali električno karavansko astro, nadgradnjo električne corse in koncept prihodnjega električnega križanca.

Malo Francozov, zato pa več Kitajcev

Razen Renaulta manjkata ostala največja francoska proizvajalca Peugeot in Citroen, z izjemo Opla v Münchnu ne bo niti ene izmed Stellantisovih avtomobilskih znamk. Zato pa bodo na Bavarskem na evropska vrata trkali Ford, kitajske znamke BYD, Xpeng, Dongfeng, Hongqi, Seres in Leapmotor, poleg Tesle bo v Münchnu tudi Lotus. Prihod v Nemčijo je medtem odpovedal vietnamski VinFast. Omenjeni BYD bo pripeljal 20 testnih avtomobilov, enako tudi Audi, Mercedes celo 30. Sodeč po predlanskih izkušnjah, se je na testne vožnje dobro predhodno prijaviti.