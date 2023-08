Obljuba iz BMW: blizu razkritje skoraj serijskega koncepta #foto

Predsednik BMW Oliver Zipse je ob predstavitvi zadnjih rezultatov bavarskega avtomobilskega proizvajalca (1,2 milijona vozil v prvem polletju) napovedal skorajšnjo razkritje enega svojih najpomembnejših konceptov vsaj zadnjih desetih let. BMW bo namreč 2. septembra razkril koncept, ki bo napovedal novo platformo "neue klasse". Razkritje bo tik pred začetkom avtomobilsko-mobilnostne razstave IAA v Münchnu, kjer bo BMW koncept tudi pokazal.

Tovarna BMW v Debrecenu na Madžarskem. Foto: BMW

Koncept torej ne bo napovedal le enega, temveč celo serijo električnih avtomobilov. Prvi serijski avtomobil z namenske električne platforme bo srednje velika limuzina, velikostno primerljiva s serijo 3, nato bo sledil še podobno velik športni terenec. Od začetka proizvodnje prvega bodo v naslednjih dveh letih na ceste spravili skupno šest modelov s te platforme.

Prve avtomobile bodo začeli izdelovati leta 2025 v Debrecenu na Madžarskem, leta 2026 pa se bo začela proizvodnja še v Münchnu. Do leta 2027 bodo električne avtomobile s te platforme izdelovali še na Kitajskem in Mehiki.

60 let po prvi "neue klasse"

"Neue klasse" za BMW prinaša namensko električno platformo in nov koncept baterijske sestave, ki bo slonela na niklju in bo potrebovala manj kobalta. Pri proizvodnji baterij bodo izpust CO2 znižali za 60 odstotkov, baterije pa bodo omogočale več kot 20 odstotkov večjo energijsko gostoto. To pomeni večji doseg pri enaki kapaciteti baterije (na voljo bodo od 75 do 150 kilovatnih ur) in tudi učinkovitejše polnjenje. BMW napoveduje okrog 30 odstotkov večji doseg in krajši čas polnjenja.

BMW bo platformo "neue klasse" razkril ob 60-letnici podobnega koncepta iz septembra leta 1963. To je bil najprej model 1500, pozneje pa še posebej model 1800. Ta je bil pomemben za uveljavitev znamke in tudi rešitev določenih finančnih težav iz začetka šestdesetih let.