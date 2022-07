Kako se je drobna igralka "nabildala" za novo vlogo

V najnovejšem Marvelovem spektaklu, filmu Thor: Ljubezen in grom, se je ob Chrisu Hemsworthu vrnila tudi Natalie Portman, ki je s svojo novo podobo marsikoga presenetila.

Skozi svojo filmsko kariero, ki traja že neverjetnih 30 let, so je bili igralci vedno vajeni vitke, skorajda krhke, sploh v filmu Črni labod (Black Swan), s katerim si je prislužila oskarja.

Natalie Portman v Črnem labodu Foto: Guliverimage/Imago Lifestyle

"Takrat so mi rekli, naj shujšam, kolikor se da," je za Variety dejala 41-letna igralka, "tokrat pa so mi rekli, naj bom čim bolj krepka. In to je bil neverjeten izziv - tudi psihološki."

"Nenadoma pomisliš, kako drugače je, če po svetu hodiš takšen," je pojasnila, "ko si droben, se namreč marsikdo do tebe obnaša, kot da si nemočen. In zato sem tudi sama sebe videla tako."

Ob Chrisu Hemsworthu v filmu Thor: Ljubezen in grom

Da bi svoje telo preoblikovala v superjunaško in mišičasto, je Natalie Portman deset mesecev intenzivno trenirala. "Imela je pet treningov na teden in niti enega ni izpustila," je za Us Weekly povedala njena trenerka Naomi Pendergast, "glavni cilj je bila krepitev mišic rok in trupa, posvečali pa sva se tudi stabilnosti in okretnosti, da bi zmanjšali tveganje za poškodbe."

Trenerka je v igralkine treninge vključila vrsto različnih vadb od boksa do dvigovanja uteži, posebno pozornost pa sta posvetili tudi prehrani. Ker je Natalie Portman veganka, je morala prehrano močno prilagoditi, da je vključevala dovolj beljakovin, saj si sicer ne bi okrepila mišic.

Za zajtrk si je na primer privoščila ovsene kosmiče z jagodičevjem in beljakovinski napitek, za kosilo falafel in še en beljakovinski napitek, za večerjo pa veganski kari in - tretji beljakovinski napitek.

"Takšna količina hrane je seveda veliko večja od tega, česar je Natalie običajno vajena," je dejala trenerka, "a se je takšne prehrane morala držati ves čas, tudi med snemanjem, da ne bi izgubila pridobljene mišične mase."

