Zvezdnik pokazal osupljive mišice. Soigralec ga roti: Prosim, nehaj trenirati!

Chris Pratt, ki je zaigral v obeh delih znanstvenofantastične uspešnice Varuhi galaksije, poleg Chrisa Hemswortha pa se prav tako pojavlja v filmih o slavnih Maščevalcih, svojega igralskega kolega roti, naj malo ustavi konje. Kmalu se bosta namreč znova skupaj pojavila v filmu, zato Pratt ne bi bil rad zasenčen.

"Živijo, prijatelj. Pravkar sem se slišal s svojim trenerjem in pravi, da moraš nehati trenirati. Ker glede na to, da bova skupaj nastopila v filmu, noče, da stojim ob tebi, če boš videti tako. Zato te prosim, da se na hitro zrediš kakšnih 10 kilogramov. V redu, hvala," je Pratt šaljivo komentiral prijateljevo objavo na Instagramu. In z njo nasmejal številne sledilce.

Na Prattov komentar se je odzval tudi Chris Hemsworth, odvrnil mu je, naj nič ne skrbi, saj lahko oba uporabljata enak Instagramov filter in bo težava rešena. A ne glede na to, ali je postavni Avstralec res uporabil kakšen filter ali ne, ostaja dejstvo, da se lahko zvezdnik, ki je zaslovel z vlogo Thora, že od nekdaj pohvali z izklesano postavo. In da sta redna vadba ter zdrav način življenja nekaj, kar na veliko zagovarja že mnogo let.