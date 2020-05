Pevka po izgubi 45 kilogramov na ogled postavila mišičasto postavo #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Zadnje čase se Jessica Simpson posveča pomembnemu cilju: svoje telo, ki je trikrat prestalo nosečnost, bo povrnila v nekdanje vitko stanje. In če sklepamo po zadnji objavi na Instagramu, ji to odlično uspeva.

Jessica je po zadnji nosečnosti shujšala 45 kilogramov. Foto: Getty Images

39-letna Jessica Simpson se je dolga leta borila z odvečno težo in kar nekajkrat se je za tem, ko je uspešno shujšala, zredila nazaj. A zdaj, ko so za njo tri nosečnosti, se je odločila, da svojemu telesu znova nameni pozornost in skrb, ki si ju zasluži.

Tako je po rojstvu zadnjega otroka, ko je tehtnica pokazala kar 112 kilogramov, korenito spremenila svoje navade. Med drugim je začela bolj zdravo jesti in se spet redno gibati, je že pred časom za portal People razkril njen osebni trener Harley Pasternak. Tako ji je s trdno voljo in vztrajnostjo že do lanske jeseni uspelo izgubiti kar 45 kilogramov, novo težo pa še vedno uspešno vzdržuje.

To je zdaj dokazala z zadnjo objavo na svojem profilu na Instagramu, na kateri vsa prepotena pozira tik po jutranji vadbi. "Zbudila sem se pred vsemi tremi otroki, da sem se razgibala in preživela nekaj časa sama s sabo. Migaj, migaj, migaj za svoje mentalno zdravje," je zapisala ob fotografijo, na kateri nosi kratke hlače in ujemajoči se športni modrček.

Njeno mišičasto postavo so z navdušenjem pozdravili številni oboževalci, njeno izgubo teže pa je pohvalilo tudi kar nekaj njenih slavnih kolegov. Med drugimi Chelsea Handler in Jessie James Decker.

Nekaj Jessicinih objav z Instagrama, kjer ponosno kaže svojo vitko postavo, si oglejte v videu na vrhu članka.