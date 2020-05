Razkrite skrivnosti igralkine vitke postave

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Jennifer Aniston je pri 51 letih videti odlično. A za njenim mladostnim videzom ter zavidljivo postavo je veliko trdega dela in ogromno časa.

Trening tudi sedem dni v tednu, če je treba

Zvezdnica se telesne vadbe loti prav vsak dan, če je ravno v obdobju, ko želi biti še posebej fit. Morda se ravno pripravlja na kakšno vlogo, ko bo morala pokazati svoje telo, ali pa je obdobje podeljevanja nagrad in bo ves čas pozirala pred fotografskimi objektivi. Takrat je pač treba malce stisniti zobe in trenirati vsak dan, je za portal Women's Health razkril njen osebni trener Leyon Azubuike. V bolj mirnih obdobjih v letu pa se tudi naporno treniranje malce umiri in zvezdnica se vadbe loti vsaj trikrat tedensko.

Zelo raznovrstna vadba

Jennifer se sicer loteva zelo raznovrstne vadbe – od joge in pilatesa do visokointenzivnih kardiovaskularnih treningov ter vaj z utežmi. Pogosto se s trenerjem lotita tudi boksanja. "Boks ima nek poseben mentalni učinek – tvoji možgani morajo razmišljati o gibih, ni tako, kot pri kolesu, ko le sediš in goniš. Res je neverjetno," je pred časom za Hello! Magazine razkrila igralka.

Jennifer Aniston je pri 51 letih še vedno v odlični formi. Foto: Getty Images

Ustrezna prehrana

A redna telesna aktivnost je le del v mozaiku vitke postave, zelo pomembno vlogo igra seveda tudi ustrezna prehrana. Enainpetdesetletna igralka tako dan vedno začne s proteinskim napitkom, ki mu doda še zeleno zelenjavo, nekaj jagodičevja in banane ter maco v prahu.

"Če pa si ne privoščim napitka, pa pojem popečena jajca z avokadom in toastom. Ali prosene kosmiče z mandljevim mlekom in banano," je povedala igralka za portal Well + Good ter dodala: "Ne le, da vas bo hranljiv obrok zjutraj nasitil za več časa, tudi energijo vam bo dal, ki jo potrebujete, da začnete svoj dan."

Periodično postenje

Zvezdnica se sicer ne drži kakšne posebej stroge diete, temveč se na njenem krožniku znajdejo skoraj vsa živila. Se pa drži tako imenovanega periodičnega postenja (v angleščini Intermittent Fasting), kjer ne gre za izločanje določenih živil ali skupin živil (kot so na primer ogljikovi hidrati), temveč za to, da se lahko prehranjujete le določen del dneva, medtem ko preostali čas telo počiva, saj se vi postite. V tem času lahko spijete le nesladkan čaj, kavo, vodo in pa morda tudi kakšen sadni oziroma zelenjavni smuti, ki pa naj ne bo presladek.

Jennifer je sicer za Radio Times pred časom razkrila, da se sama drži periodičnega postenja 16 : 8, kar pomeni, da se 16 ur posti, medtem ko se prehranjuje preostalih osem ur dneva.