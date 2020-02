Za 51. rojstni dan zvezdnica pokazala seksi fotografije #video

Čeprav jih ne kaže, ima Jennifer Aniston že 51 let. In ob svojem rojstnem dnevu je z oboževalci na Instagramu delila fotografije iz svojega najnovejšega intervjuja, na katerih je na ogled postavila zavidanja vredno postavo.

Jennifer Aniston je še ena od zvezdnic, ki se lahko, čeprav so se že srečale z abrahamom, pohvalijo z mladostnim videzom in vitko postavo. Čeprav se Jennifer, ki je pred kratkim praznovala 51. rojstni dan, na fotografijah ne pojavlja prav pogosto v svoji seksi različici, pa je tokrat naredila izjemo.

V intervju za revijo Interview, ki ga je z njo naredila njega dobra prijateljica, igralka Sandra Bullock, je namreč pokazala več gole kože kot sicer. Na ogled je postavila svoje izklesane noge in ploščat trebušček. Fotografije so bile posnete nekaj tednov pred njenim rojstnim dnem, a prav na njen osebni praznih so jo pri reviji presenetili in objavili njen intervju ter eno od fotografij celo izbrali za naslovnico revije.

"Hvala, Interview Magazine, za to rojstnodnevno presenečenje. Nisem vedela, da bo to objavljeno prav danes. Ponosna sem in počaščena, da lahko praznujem s takšno naslovnico," je začela zapis na svojem profilu na Instagramu. "Hvala ekipi Interviwa, da slavijo ženske mojih let. Videti je, da so 51. precej zabavna."

Njeni sledilci so objavo, ki je vsebovala tudi tri fotografije iz intervjuja, pozdravili z navdušenimi komentarji, v katerih seveda niso mogli prehvaliti njenega mladostnega videza in lepe postave. Med tistimi, ki so komentirali njene fotografije, je bilo tudi kar nekaj svetovno znanih obrazov, med drugim njena soigralka iz serije The Morning Show Reese Witherspoon, pevka Mariah Carey, žena Justina Bieberja Hailey Bieber, igralki Drew Barrymore in Kerry Washington ter seveda njeni soigralci iz serije Prijatelji.

