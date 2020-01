"Brad in Jennifer sta po skrivnih zmenkih spet skupaj" #video

Srečanje v zakulisju, o katerem so govorili bolj kot o nagradah in zmagovalcih.

Srečanje v zakulisju, o katerem so govorili bolj kot o nagradah in zmagovalcih. Foto: Getty Images

Prijatelji Brada Pitta in Jennifer Aniston so ameriškim medijem razkrili, da sta zvezdnika spet skupaj in da sta se na skrivnih zmenkih srečala vsaj petkrat pred srečanjem na podelitvi nagrad SAG.

Potem ko sta se Brad Pitt in Jennifer Aniston srečala v zakulisju podelitve nagrad SAG, govorice o tem, da sta nekdanja zakonca spet skupaj, ne pojenjajo.

Zdaj so se celo vmešali njuni prijatelji, ki naj bi za britanski Mirror razkrili, da sta slavna igralca "spet skupaj" ter da sta na skrivne zmenke začela hoditi že pred več tedni. Dodali so, da sta se pred dogodkom SAG videla "vsaj petkrat", tudi za božične praznike.

O ponovnem snidenju nekdanjih zakoncev se je (tudi na družbenih omrežjih) govorilo še več dni. Foto: Getty Images

"Tako srečnih ju nisem videl že dolgo"

"Mislim, da ga nikoli ni nehala ljubiti, niti takrat ne, ko ji je zlomil srce in jo zapustil zaradi Angeline Jolie," piše Mirror. "Trajalo je nekaj časa, a mu je odpustila za vse. Prav odpuščanje je bilo ključno, da sta lahko nadaljevala."

Tudi Bradov dolgoletni prijatelj naj bi potrdil: "Govori samo o Jen. Obnovila sta svojo romanco in tako srečnih ju nisem videl že dolgo."

Naj gre zgolj za govorice ali ne, že na fotografijah, posnetih v zakulisju podelitve nagrad SAG, je bilo videti, da je med njima medsebojna naklonjenost. Oba sta tisti večer osvojila kipec, zato je bilo srečanje še toliko bolj posebno.

Tako ponosno je Jen gledala Brada, ko je on prejel nagrado za vlogo v filmu Bilo je nekoč … v Hollywoodu:

In tako ponosno je Brad po prejetju nagrade gledal Jen, ko je ona dobila svojo za vlogo v seriji The Morning Show:

Na Oskarje bo šel brez Jen

S tem, da je bilo srečanje res nekaj posebnega, se je strinjala tudi Jennifer, na katero so po podelitvi letela številna vprašanja o Bradu in tej noči. "Bil je res zabaven večer, ko sva spodbujala drug drugega. Vsi mi smo odrasli skupaj, resnično smo." A bolj intimnim vprašanjem se je spretno izognila in dejala zgolj: "Seveda, da bodo ljudje govorili o tem."

Tudi Brada so povpraševali o Jennifer in o tem, ali je med njima znova kaj več kot prijateljstvo, česar pa ni želel komentirati. Na vprašanje, ali bo ona njegova spremljevalka na letošnjih Oskarjih, pa je odgovoril: "Ne, nimam spremljevalke."

Če bi se govorice njunih prijateljev izkazale za resnične, bi to osrečilo mnogo ljudi, predvsem pa njune oboževalce, ki so bili naravnost navdušeni, ko so videli fotografije na nagradah SAG. Na družbenih omrežjih se je dan po tem namreč bolj kot o zmagovalcih in poražencih govorilo le o Bradu in Jen.

Preverite več: