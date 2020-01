Zaradi ponovnega snidenja Brada in Jenn k terapevtu? #video

Dva dni po podelitvi nagrad SAG, na kateri sta med drugim slavila tudi nekdanja zakonca Jennifer Aniston in Brad Pitt, še vedno bolj kot nagrajenci in večerne toalete z rdeče preproge odmeva prav srečanje Brada in Jen, ki so ga fotografi ujeli v svoje objektive.

Njuni oboževalci, ki seveda zdaj bolj vneto kot kadarkoli prej navijajo za to, da bi znova pristala skupaj, si nikakor ne morejo iz glave izbiti prizora, ko Jennifer že odhaja od Brada, ta pa jo še vedno trdno stiska za roko. Ob tej fotografiji so mnoge prevzele romantične misli, ki so jih nekateri na zelo humoren način delili na Twitterju.

Tviti, ki nasmejijo do solz

"Ne bi mi moglo biti bolj vseeno za podelitev nagrad, a zaradi načina, kako Brad Pitt drži roko Jennifer Aniston, mi trepeta srce," se je glasil eden od zapisov, drugi pa: "Pitt in Anistonova sta mi res polepšala dan, o moj bog. Onadva sta tista, ki se držita za roke, jaz pa sem tista, ki je zaradi tega živčna."

i can't be bothered to care about awards shows but the way brad pitt is holding jennifer aniston's hand is giving me heart palpitations — aj (@nhlbarrie) January 20, 2020

Pitt and Aniston rlyyyy made my day omgggg. They’re the one who holds hand and am the one who’s nervous🤩🤩🤩 — Bystander (@ayuhzhz) January 20, 2020

we're missing that brad pitt held jennifer aniston's hand a little too long in public tonight and the universe is finally, finally getting back on track — The Piper at the Gates of Jawn (@lakewitchhouse) January 20, 2020

Brad Pitt and Jennifer Aniston holding hand in a shoot is a mood for my entire life. — ya? (@parubaladow) January 20, 2020

Cause of death: Brad Pitt holding Jennifer Aniston’s hand at the #SAGAwards. pic.twitter.com/D7Gmdh6cxq — Avery Thompson (@avery__thompson) January 20, 2020

No

The highlight is Brad holding Jen Aniston's hand. pic.twitter.com/T8YfFT67wF — Dani the Bearded (@DanielAllosi) January 20, 2020

Brad Pitt grabbing into Jennifer Aniston's hand as she walks away from him at the #SAGAwards2020. We're just a few weeks in and I can confidently assert that I've found my favourite picture of the decade. pic.twitter.com/7wBmFPI0aN — Caitlin McBride (@mcbride_caitlin) January 20, 2020

Nekateri so iz omenjene fotografije naredili tudi šalo, češ da jih je njuno srečanje pripeljalo do psihoterapevtov: "Povsem v redu se mi je zdel način, kako ga je ona pogledala, a ko sem videla, kako je on gledal njo … In kako jo je držal za roko … Tega ne morem prenesti. Moj terapevt: 'Prosim, izkoristite najino seanso za to, da govorite o sebi, ne o Jennifer Aniston in Bradu Pittu.'"

I was okay with the way she looked at him but when I saw the way he looked at her...and held her hand... I just can't cope.



Therapist: Please try to use your session to talk about what's going on with you instead of Jennifer Anniston and Brad Pitt... — Ruthe Phoenix (@RuthePhoenix) January 20, 2020

Therapist: so what brings you in today?

Me: *slams this picture of Brad Pitt holding Jennifer Anniston’s hand on the table* pic.twitter.com/RtiuRue5YJ — Brett S. Vergara (@BrettSVergara) January 20, 2020

Jennifer se je spretno izognila vprašanjem o Bradu

Ko je po podelitvi nagrad SAG novinar televizije Extra igralki dejal, da je Brad njen govor v zakulisju pozorno spremljal in celo opustil vse, kar je takrat počel, da bi ji lahko prisluhnil, se je spretno izognila konkretnemu komentarju.

Dejanje je označila za prikupno in dodala: "Vsi smo na neki način odraščali skupaj, res smo. Preprosto zabavna noč je, v kateri vsi navijamo drug za drugega in se spodbujamo. In delamo naprej."

Brad in Jennifer sta se ločila pred 15 leti, a sta zadnja leta spet navezala prijateljske stike. Ne tesnih, saj se nista nikoli zares družila, a na njeno zabavo ob 50-letnici je prišel tudi Brad. Par je bil poročen pet let, nekaj fotografij iz časov, ko sta bila še srečno zaljubljena, pa si oglejte v videu spodaj.