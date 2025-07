V živo: Olimpija šokirana že v peti minuti

Nogometaši Olimpije igrajo zelo pomembno tekmo (17.00). V oddaljenem Kazahstanu skušajo v uvodnem krogu kvalifikacij za ligo prvakov izločiti tamkajšnjega prvaka Kairat, s katerim so se prejšnji teden v Stožicah razšli brez zmagovalca (1:1). V taboru zmajev so optimisti, z novim trenerjem Jorgejem Simaom na čelu prepričani, da lahko preskočijo oviro. So pa brez prvega vratarja Matevža Vidovška, ki se vrača po poškodbi, tako da je med vratnicama Gal Lubej Fink. In na njegov račun gre prvi gol na tekmi. Jorginho ga je po strelu z glavo, ki se ni zdel posebej nevaren, premagal že v peti minuti. Kot bi se žoga čudno odbila od zelenice, saj se je vratar Olimpije vrgel v napačno stran.