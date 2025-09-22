Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

D.K., STA

Ponedeljek,
22. 9. 2025,
17.16

Ponedeljek, 22. 9. 2025, 17.16

1 ura, 18 minut

IAEA: Iranska jedrska pogajanja v težavni fazi

D.K., STA

rafael grossi | Generalni direktor Mednarodne agencije za jedrsko energijo (IAEA) Rafael Grossi | Foto Reuters

Generalni direktor Mednarodne agencije za jedrsko energijo (IAEA) Rafael Grossi

Foto: Reuters

Generalni direktor Mednarodne agencije za jedrsko energijo (IAEA) Rafael Grossi je danes priznal, da so diplomatska prizadevanja za rešitev spora glede iranskega jedrskega programa v zelo težavni fazi. Kljub temu je poudaril, da se bo dialog nadaljeval, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

"Trenutno se soočamo z zelo težko situacijo," je povedal Rafael Grossi in naznanil, da so pogovori med vpletenimi stranmi načrtovani za danes v New Yorku. "Pomembno je, da komunikacija poteka naprej. Če bo mogoče, se nameravamo srečati danes, v ponedeljek, tukaj v New Yorku, in morda še na več srečanjih med tednom," je dodal.

Varnostni svet Združenih narodov je v petek zavrnil resolucijo o trajni odpravi sankcij proti Iranu zaradi njegovega jedrskega programa, kar pomeni, da bodo te začele ponovno veljati konec septembra, če do takrat ne bo novega jedrskega dogovora.

Nemčija, Velika Britanija in Francija so konec avgusta presodile, da Iran ne izpolnjuje svojih obveznosti iz jedrskega sporazuma, saj je Teheran po junijskih napadih prekinil sodelovanje z IAEA in naj bi plemenitil uran nad dovoljeno mejo. Tri države so zato podprle vrnitev sankcij, temu mnenju je v petek sledila večina članic VS ZN.

Iran in IAEA sta sicer v začetku meseca dosegla dogovor o novem okviru sodelovanja. Dogovor vključuje pripravo poročila Teherana o stanju jedrskih objektov ter poznejša pogajanja o inšpekcijskih pregledih.

Sankcije proti Iranu, ki so bile v veljavi od leta 2006 do leta 2010 zaradi jedrskega programa, so bile odpravljene po jedrskem sporazumu med Iranom in ZDA, Francijo, Veliko Britanijo in Nemčijo leta 2015, vendar z možnostjo, da se avtomatično vrnejo, če Iran ne bo spoštoval določil. Sporazum je praktično propadel leta 2018, ko je predsednik ZDA Donald Trump svojo državo enostransko umaknil iz njega in ponovno začel uvajati sankcije.

