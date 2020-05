Indira razkriva, kako za postavo skrbi v času izolacije

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V času izolacije Indira Ekić in njen srčni izbranec Matic Kolenc ne počivata. Pridno skrbita za to, da ostajata v dobri telesni formi in da se kilogrami ne začnejo nabirati.

"Matic je najbolj discipliniran človek, kar jih poznam. In vse odkar se poznava, mi je v veliko motivacijo, ker ga nobena skušnjava ne premami. Nič drugače ni zdaj med izolacijo," pove Indira. Hkrati prizna, da je sama malo manj organizirana, sploh zdaj, ko so vsi dnevi enaki in monotoni.

Tudi Indira, sicer priljubljena umetnica ličenja, je morala zaradi sprejetih vladnih ukrepov dati svoj posel na čakanje in je zadnje tedne preživljala doma. "Rešujejo me sprehodi v naravo, z obveznimi slušalkami in dobro glasbo. To mi polepša dan," razkriva.

Indira pravi, da ji je Matic v veliko motivacijo. Foto: Ana Kovač Seveda pa tudi treningov ni opustila. Konec koncev si dom deli z osebnim trenerjem. Vsako jutro, ko vstaneta, si na balkonu pripravita stvari in se lotita vadbe. Šele potem pride na vrsto zajtrk.

Delata vaje z lastno težo ali pa z utežmi in elastikami, ki sta jih kupila prav za treniranje doma. "Jaz že z lastno težo, elastikami in utežmi naredim zelo dober trening. Matic, ki je na napredni stopnji, pa se znajde in dela počepe z mano na ramenih," pove v smehu.

Indira tudi v času izolacije doma pridno telovadi. Pomaga si z utežmi in elastikami. Foto: osebni arhiv

In čeprav jima v izolaciji ni bilo težko in sta se v tem času dodatno povezala, Indira pravi, da komaj čaka na dodatno rahljanje ukrepov. "Priznam, da komaj čakam druženja z dekleti. Sem namreč človek, ki potrebuje prijatelje in druženja, tako da res komaj čakam, da se življenje vrne v stare tire."