Indira navdušila s še eno veliko spremembo #foto

Indira Ekić, ki jo večina najbolj pozna kot tekmovalko v prvi sezoni šova The Biggest Loser Slovenija na Planetu, je svoje sledilce na družbenem omrežju Instagram presenetila s precej drastično spremembo in na ta račun požela precej pohval.

Štajerka je za zares osupljivo spremembo poskrbela že pred dvema letoma, ko je v šovu The Biggest Loser Slovenija, ki ste ga lahko spremljali na Planetu, izgubila skoraj 30 kilogramov.

Pred dnevi pa je poskrbela za še eno precej drastično spremembo, ki pa tokrat ni zahtevala toliko truda in odrekanja. Po obisku frizerja je njena pričeska namreč bistveno krajša. Z novo podobo je navdušila svoje številne sledilce na Instagramu. Poudarila je, da je tudi sama zelo zadovoljna s spremembo in da je bila to dobra odločitev.

Indira pred spremembo pričeske:

Ob videu je zapisala: "Poln inbox, kako mi paše nova frizura. Včasih je potrebna taka sprememba za svež začetek in pozitivo." Povedala je še, da nova frizura odlično vpliva na njeno počutje in da je zaradi tega še bolj samozavestna.

Indira z novo pričesko:

Foto: Instagram

