Skladba, ki gre takoj v uho: ste jo že slišali v celoti? #video

V prejšnji sezoni oddaje Pri Črnem Petru so bili gledalci deležni veliko dobre glasbo, saj so se na glasbenem odru zvrstili številni odlični slovenski glasbeniki. Svoje mesto med gledalci oddaje pa je našla tudi njena naslovna pesem Vse je fajn, če fajn smo ljudje, ki gre s svojo melodijo in besedilom zelo hitro v uho. Skladba, ki jo izvaja skupina Čuki, je izšla pred dnevi, v zgornjem videu pa si lahko ogledate tudi videospot zanjo.

Že v petek, 21. februarja, bo na Planetu premierni del nove sezone zabavne glasbene oddaje Pri Črnem Petru, ki nam bo ob 20. uri pripravila pravo pustno rajanje.

