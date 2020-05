Na udaru zaradi dekolteja: "Odvratno je, da me druga ženska sramoti zaradi prsi"

Že vse odraslo življenje se Jessica Simpson spopada s komentarji na račun njenega videza. Ko je zaslovela, je bila postavna najstnica z bujnim oprsjem, kasneje se je močno zredila in znova shujšala. Zaradi svoje postave in nihanja teže pa je nenehno polnila tabloide.

Jessica Simpson na prireditvi Met Gala leta 2007 Foto: Getty Images

In zdaj se je znova znašla v nemilosti, tokrat nekdanje kreativne direktorice slovite revije Vogue Sally Singer. Ta je v članku ob dnevu, ko bi morala potekati slovita prireditev Met Gala, ki je letos zaradi pandemije covid-19 odpovedana, objavila fotografije številnih zvezdnikov s preteklih prireditev. Med njimi je tudi fotografijo Jessice Simpson iz leta 2007.

Jessica je takrat na prireditev prišla v spremstvu Johna Mayerja, nosila pa je srebrno obleko Michaela Korsa, v kateri je poglede privabljal njen bujen dekolte. Ob tega se je obregnila tudi Singerjeva.

"Njene prsi bi lahko padle ven na rdeči preprogi," je zapisala Sally Singer v Voguovem članku. "Med večerjo pa sem nenadoma opazila, da so prsi Jessice Simpson za mizo točno nasproti mene, da so kot na pladnju in da zrem naravnost v njih. In John Mayer se jih je dotikal kar tam za mizo. Preprosto je segel dol k njim in spomnim se, da sem si mislila: 'Oh, ti zvezdniki. Povsem brez zadržkov se igrajo tukaj. To je tisto, kar se tukaj dogaja.'"

V knjigi Open Book je Jessica odkrito spregovorila tudi o boju s slabo samopodobo in odvečnimi kilogrami. Foto: Getty Images

Jessica udarila nazaj: Odvratno je, da me druga ženska sramoti zaradi prsi

Takšno pisanje pa je 39-letno pevko močno ujezilo in Singerjevi je vrnila kar prek zapisa na svojem profilu na Instagramu. Objavila je več deset let staro črno-belo fotografijo Jayne Mansfield in Sophie Loren, ki prav tako sedita za mizo in na kateri Lorenova zgroženo zre v dekolte Mansfieldove.

"Počutim se nekako tako kot Jayne Mansfield, potem ko sem prebrala te (netočne!) govorice iz preteklosti z Met Balla, v katerih moje telo sramoti Sally Singer. A povsem resno, vse odraslo življenje sem sama sramotila lastno telo in ponotranjila mnenja sveta o njem. Odvratno je, da berem tako težko pričakovan članek o najprestižnejšem modnem dogodku, kar jih obstaja, v njem pa me druga ženska leta 2020 sramoti, ker imam prsi," je Jessica zapisala na svojem profilu na Instagramu.

Že vrsto let se bori s kritikami drugih in sama s sabo

Tudi sama sebi dolgo ni prizanašala, je že pred časom razkrila tako v svoji knjigi Open Book kot v intervjuju za portal People. Ko je pri 17 letih podpisala prvo pogodbo za snemanje albuma in šele začenjala svojo kariero, je namreč verjela, da je pomemben predvsem njen glasbeni talent.

"Mislila sem, da je pomemben moj glas. Nisem pričakovala, da bo na koncu šlo le za to, kako sem videti v obleki. To ti stre srce in sama sebe sem pogosto kaznovala. Jemala sem tablete za hujšanje. In vedno mi je kljuvalo nekje zadaj v glavi, vsakič ko sem stopila na oder ali ko sem sem stopila skozi vrata," je povedala o boju s slabo samopodobo.

A po treh nosečnostih drugače gleda na svoje telo in ga ceni, česar prej ni znala. "Še vedno se mi zdi, da ko se pogledamo v ogledalo, nismo 100-odstotno mi. Še vedno vidimo svoje napake. Tudi takšne, ki jih drugi ne opazijo. A moje napake so bile ves čas tam zunaj, svet jih je raztrgal, pa čeprav morda sploh ni šlo za napake. V napake so spremenili celo tiste stvari, ki jih sama nisem videla tako," je še povedala.

Nekaj pevkinih videzov z rdečih preprog v zadnjih 15 letih si lahko ogledate v videu zgoraj.