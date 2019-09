Zvezdnica ponosna nase: Shujšala sem 45 kilogramov #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Jessica Simpson se že dolga leta bori z nihanjem telesne teže. Sploh med vsemi tremi nosečnostmi je pridobila kar nekaj odvečnih kilogramov. Med zadnjo, tretjo nosečnostjo so številke na tehtnici poskočile čez 100, a je zvezdnici v šestih mesecih po porodu uspelo izgubiti že zavidljivih 45 kilogramov.

"Šest mesecev. 45 kilogramov manj (da, res je, začela sem pri 109 kilogramih). Prvič bom stran od svoje Birdie Mae, čustvena sem iz toliko različnih razlogov, a ponosna, da se spet počutim kot stara jaz. Tudi ko se je zdelo nemogoče, sem zagrizla še bolj," je Jessica Simpson zapisala ob fotografiji na Instagramu. Na prvi v črni obleki, ki jo je dopolnila s črnim pasom, pozira sama, na drugi v naročju drži šestmesečno hčerko Birdie Mae.

Fotografija pevke je v le nekaj urah zbrala več kot pol milijona všečkov, njene sledilke pa so v komentarjih pisale, da je res videti krasno. Mnoge so jo pohvalile tudi zato, ker je dober zgled in navdih preostalim mamicam ter ker vedno kaže realno sliko svojega življenja.

Jessica namreč nikoli ni skrivala ali olepševala stvari. Tudi ko so ji med nosečnostjo močno zatekale noge in ko je hitro kopičila kilograme, je to z zabavnimi objavami pokazala svojim oboževalcem. Na primer takrat, ko je zlomila pokrov straniščne školjke. Ali ko se zaradi ogromnega nosečniškega trebuha ni mogla stisniti mimo dveh blizu parkiranih avtomobilov. Nekaj njenih zabavnih objav iz časa nosečnosti si lahko ogledate v videu spodaj.

Prav tako ni bila ena tistih zvezdnic, ki se takoj po porodu vržejo v nezdravo hujšanje in že tri tedne kasneje na družbenih omrežjih kažejo izklesano postavo. Kar je, roko na srce, za številne novopečene mamice misija nemogoče. Telesu je dala čas, da si opomore od nosečnosti, in z redno vadbo počasi, a vztrajno topila med nosečnostjo nakopičene kilograme. Zdaj, pol leta kasneje, pa je prvič ponosno pokazala sadove trdega dela.