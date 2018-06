Še ena v nizu zvezdnic, ki se takole hvalijo po porodu

Fitnes gurujka Hilaria Baldwin, ki je igralcu Alecu Baldwinu 17. maja rodila že četrtega otroka, je na Instagramu objavila kolaž dveh fotografij. Medtem ko na levi kaže svoj nosečniški trebušček v devetem mesecu nosečnosti, na desni fotografiji razkazuje svoj že skorajda čisto raven trebuh zdaj, komaj 12 dni po porodu.

"Vsako telo je drugačno, a verjamem v telesno aktivnost, kadar koli je to le mogoče. Tudi sama sem velikokrat v tej nosečnostni skorajda obupala in nisem imela volje telovaditi. Najtežje se je pojaviti na treningu. Včasih sem se morala prav zvleči ven iz hiše, da sem vsaj malo potelovadila. A vztrajnost se mi je izplačala. Kajti naše telo potrebuje našo pozornost, potrebuje gibanje. Je pomembno za vaš krvni obtok, zdravje, pomaga bi bolj srečnem počutju in pri moči," je zapisala ob objavo.



Po porodu se je treba vadbe lotiti postopoma in previdno. Foto: Pixabay

A vadba med nosečnostjo mora potekati pod nadzorom vaditeljev oziroma strokovnjakov, ki zagotovo vedo, kaj lahko in česa ne sme početi nosečnica v posameznih obdobjih nosečnosti. Poleg tega se mora prej posvetovati s svojim ginekologom, ki mora dati zeleno luč, da nosečnica lahko telovadi.

Tudi vadba po porodu mora biti prilagojena in z njo novopečene mamice ne smejo začeti prehitro. Telo namreč potrebuje čas, da se iz stanja nosečnosti spet prilagodi prejšnjemu, prednosečniškemu stanju. Mišice medeničnega dna so mnogokrat oslabele, pri nekaterih pride celo do razmika trebušnih mišic. Skratka, šele ko ženski ginekolog na prvem pregledu po rojstvu, ki ga ima običajno nekje po šestih tednih od poroda, pove, da je vse v redu, se lahko večina mamic počasi in postopoma loti zmerne telesne aktivnost.

Nekaj nasvetov, kako lahko trenirate po porodu, preberite tukaj:

