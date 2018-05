Takšna je realnost večine mam na plaži #video

V poplavi popolnih poporodnih teles, ki jih le nekaj tednov po rojstvu otrok promovira večina zvezdnic, sta se našli dve mami, ki v seriji spletnih videov opozarjata, da je realnost žensk po porodu povsem drugačna. In to na nadvse zabaven način.

Kristin Hensley in Jen Smedley mnoge mame navdihujeta z iskrenostjo, saj na humoren način govorita tudi o manj lepih straneh materinstva. Foto: Facebook

Kristin Hensley in Jen Smedley sta mami, ki sta svoje domače izkušnje v obliki zabavnih javnih nastopov pred mnogo leti začeli deliti s svetom. Zaradi svoje iskrenosti in humorja sta poželi val navdušenja, ne le na svojih nastopih, temveč tudi na družbenih omrežjih. Na svoji Facebook strani, kjer objavljata zabavne videe, povezane s starševstvom in težavami mam, imata 1,2 milijona sledilcev.

Kristin in Jen se v modnih kopalkah nista udobno počutili. Poleg tega sta ugotovili, da so za mame z malimi otroki sile nepraktične. Foto: Facebook

V enem od zadnjih videov sta se na svoj zabavni način dotaknile za mnoge ženske – sploh tiste po porodu – občutljive teme: izbire primernih kopalk. Čeprav nimata izklesanih postav, sta se "stlačili" v modele, ki so letos modni in popularni. Kaj hitro sta ugotovili, da pri sklanjanju k otrokom, delanju peščenih gradov, mazanju malčkov s kremo za sončenje in drugih opravilih mam, ki so nujni ob popoldnevu na plaži, takšne kopalke niso prav nič praktične. "Kot da so narejene za to, da še dodatno poudarijo tele naše obložene ljubezenske ročke in ogromne zadnjice," ugotovita na neki točki.

Zabavni video si lahko ogledate spodaj.

