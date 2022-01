Igralec o nastajanju tega filma: Vse se je začelo kot šala #video

Nocoj ob 22.20 si boste na Planetu lahko ogledali pustolovsko komedijo z naslovom Vitez in sitnež (Your Highness). V njej bodo v glavnih vlogah nastopili Natalie Portman, James Franco in Danny McBride. V nadaljevanju si lahko preberete, kaj sta glavna igralca v intervjuju razkrila o tej filmski uspešnici.

Za pustolovsko komedijo Vitez in sitnež (Your Highness) so moči ponovno združili ustvarjalci komedije Zadetki: Ananas ekspres (Pineapple Express). Filmska zgodba govori o dveh princih iz daljnega kraljestva.

Pogumnemu Fabiousu (James Franco) tik pred poroko zlobni čarovnik ugrabi lepo nevesto, zato se mora z zdolgočasenim bratom Thadeousom (Danny McBride) odpraviti na epsko reševanje, polno nenavadnih pošasti ter zelo zabavnih, omamnih in bolečih pustolovščin. Na poti se jima pridruži zapeljiva bojevnica Isabel (Natalie Portman), ki poskrbi za številne grešne misli Fabiousa.

Natalie Portman, Danny McBride in James Franco v prizoru iz filma. Foto: IMDb V začetnem delu intervjuja je najprej o nastajanju filma spregovoril igralec Danny McBride, ki je sodeloval tudi pri pisanju scenarija filma, skupaj z Benom Bestom.

"Ideja za film je nastala na snemanju filma All The Real Girls leta 2001. Takrat sem prvič igral. Z režiserjem Davidom Greenom sva skupaj hodila v šolo in že takrat sva se vedno igrala neko igro. Najprej sva se spomnila naslova filma, nato pa poskušala dodelati še njegovo vsebino. Neki večer na snemanju mi je David predlagal naslov Vitez in sitnež (Your Highness), jaz pa sem moral povedati, o čem govori. Sprva sem dejal, da o zadetem vitezu, ki se bori proti zmajem," je povedal Danny.

"Najprej je šlo za šalo, ki naju je velikokrat nasmejala. Ampak leta so minevala, midva pa sva se ves čas vračala k temu naslovu in dodajala novo vsebino. Na snemanju filma Zadetki: Ananas ekspres (Pineapple Express) sva nato spoznala še Jamesa, kar nama je dalo možnost predstave, kaj bi film dejansko lahko bil. Razmišljala sva, da bi bil lahko to film o dveh bratih, njunem tovarištvu in tem, kako se skupaj odpravita rešit neko zagato. Na tem sva nato gradila zgodbo. Vse se je začelo kot šala," je dodal igralec.

James Franco in Danny McBride. Foto: IMDb Novinarka je nato povprašala Jamesa Franca, ali se mu je zdelo zabavno spet združiti moči z igralci, s katerimi je že predhodno sodeloval.

"Da, zelo. Snemanje filma Zadetki: Ananas ekspres (Pineapple Express) je bila zame nedvomno ena najbolj zabavnih izkušenj. Predvsem zaradi ljudi, s katerimi sem sodeloval. Imel sem srečo, da smo to lahko ponovili s še večjim proračunom. Igralec sem že 15 let in v tem času sem ugotovil, da v ničemer ne uživam bolj kot v ustvarjanju filma z ljudmi, ki jih imam rad in za katere menim, da so eni najzabavnejših ljudi," je v odgovoru priznal James.

James je nato razkril še svoje mnenje o samem filmu: "Zelo mi je všeč. Mislim, da je ena najboljših in tudi unikatnih stvari pri filmu to, kako se v njem prepletejo najrazličnejši elementi. Od akcijskih do zelo zabavnih. Mislim, da ima ravno prav smešnih trenutkov, da gledalca ne odvrne od gledanja. Vseeno pa gre za zelo smešno komedijo."

V zaključnem delu je Danny povedal še, da so se ne glede na to, da gre za komedijo, snemanja lotili, kot da bi snemali zelo resen film.

Celoten intervju si lahko pogledate v videoposnetku spodaj.

Pustolovsko komedijo Vitez in sitnež (Your Highness) si boste na Planetu lahko ogledali nocoj ob 22.20. Več ekskluzivnih vsebin najdete tudi na Planeteka.si.

Spremljajte nas na družbenih omrežjih Facebook, Instagram, Twitter in YouTube.