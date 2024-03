Po tihem razhodu slavna igralka zdaj tudi uradno ločena

42-letna igralka je vlogo potihem vložila julija lani, ločitev pa je bila dokončno končana prejšnji mesec v Franciji, kjer je par živel s svojima otrokoma, 12-letnim sinom Alephom in sedemletno hčerko Amalio.

Prevaral naj bi jo s 25-letno aktivistko

Par se je razšel po tem, ko se je v javnosti razširila novica o nezvestobi 46-letnega Benjamina Millepieda. "Potem ko je izbruhnila novica o njegovi nezvestobi, sta se trudila rešiti svoj zakon, a jima ni šlo," je za tabloid Us Weekly povedal neimenovani vir blizu para.

Natalie Portman njune ločitve ni bilo lahko prebroditi. "Na začetku ji je bilo res težko, a so se njeni prijatelji zbrali okoli nje in ji pomagali prebroditi najhujše," je za revijo People zdaj povedal prijatelj nekdanjega para. "Za Natalie je res težko in boleče leto, iz katerega je izstopila še močnejša," je dodal.

Nekdanja zakonca sta se spoznala leta 2009 na snemanju filma Črni labod, poročila pa sta se leta 2012.

