Najboljše turistične kmetije v Sloveniji

Poletja je konec in na vrsti so turistične kmetije, ki pri slovenskih jedcih v ospredje še posebej stopijo v obdobju martinovanja in kolin. V ponudbi hrane so si pogosto podobne, ne nazadnje velja, da je treba ponujati tipične lokalne ali, če hočete, domače dobrote. Razlike se medtem pojavljajo v dodatni ponudbi, pa naj bodo to prenočišča ali možnosti rekreacije, ekstremnih športov, drugje zgolj upokojensko kolesarstvo.

Za našo redakcijo je ob hrani najpomembnejši dejavnik vino. Čeprav se radi predstavljamo kot vinska destinacija, se le redke kmetije, ki imajo tudi gostinsko dejavnost, odločajo za raznolik vinski izbor, še najraje strežejo svoja vina ali poceni sosedova vina.

Pa še nekaj je, kar ponavljamo vsako leto: izogibamo se gostiščem, ki jih je treba prositi, da sploh odprejo svoja vrata, pa še takrat najraje gostijo večje skupine. Vsaj dvakrat na teden vendarle morajo biti odprti za vse goste.

V oklepaje smo zapisali lanske uvrstitve.

1. (1.) Turistična kmetija Arkade - Cigoj (Črniče)

Pri Cigojevih imajo lastna vrhunska vina in mesnine najboljših prašičjih pasem iz domače pridelave. Na mizo prinesejo daleč naokoli priznan pršut in serijo domačih, le malce prenovljenih jedi. V Črničah lahko prespite, domačo shrambo pa lahko oskrbite v njihovi trgovinici.

2. (2.) Nejka & Uroš Klinec (Plešivo)

Nejka in Uroš sta v primerjavi s številnimi lokali v tej kategoriji predvsem uredila vinsko ponudbo. Tako se jedec počuti v Brdih, ne samo pri Klinčevih. V novi hiši so lepo urejene sobe, s terase pa lep pogled na briške vinograde. Jedi so bolj ali manj mesne narave in lokalnih receptov.

3. (3.) Ošterija Klinec (Medana)

Aleks Klinec je tvorec modernega briškega turizma, pa tudi oče prenovljene briške kuhinje. Cvrti šalami, krodegini in vržote imajo lokalne korenine, hkrati pa so pripravljene tako, da moderni jedec ne opeša od količin. Hišna vina so zakon za vse, ki prisegajo na oranžna ali naravna vina.

4. (4.) Domačija Novak (Sadinja vas nad Žužemberkom)

Ob koncih tedna Novakovi postanejo gostinci, ki ob sobah ponudijo ekološko in sledljivo hrano. Veliko sestavin je z domačega vrta, vina, večinoma ekološka, pa so iz zbirke v kleti pod hišo, kjer jih lahko tako rekoč sami izberete. Velik je vpliv zamejskih mojstrov, pa naj gre za kapljico ali mesnine.

5. (5.) Posestvo Trnulja (Črna vas)

Pri Trnulji strežejo ob sobotah hladno in ob nedeljah toplo hrano. Obenem imajo velike lesene, moderno oblikovane hiše, kjer je mogoče (pre)spati. Skoraj vsa hrana je pridobljena in pripravljena na kmetiji, strogo se držijo ekoloških načel. Tudi vina so ekološka, po izvoru primorska in štajerska.

6. (6.) Penzion Sinji vrh (Kovk)

Turistična kmetija in planinski dom v enem je tudi gostišče, ki še vedno ponuja narezke, jote in golaže, a na nov, do modernega jedca prijazen način. Sestavine so lokalne - divjačina in domače meso, zelenjava in zelišča, žganice in solidna vipavska vina.

7. (-) Turistična kmetija Štern - Pri Kovačniku

Pohorska turistična kmetija, kjer ob sobotah in nedeljah kuhajo, sicer pa imajo sobe in trgovinico svojih dobrot. Ponudba domačih mesnin in zelenjave je že nekaj let tradicionalna, predvsem ocvrti piščanec, imajo pa tudi malice v obliki suhomesnatih dobrot in celo meni za vegane. Vinska ponudba obsega predvsem okoliške vinarje, najde se tudi kakšen bolj oddaljen štajerec.

8. (7.) Turistična kmetija Abram (Nanos)

Formulo za naval italijanskih in primorskih gostov so odkrili na Nanosu, kjer v velikih jedilnicah, poleti pa na prostem, strežejo množicam. Domači narezki, njoki, divjačina ... Zelo zmerne cene in ogled malega živalskega vrta z medvedom Mitkom na čelu zadovoljijo vse družinske člane.

9. (9) Ekološka kmetija Robidišče (Robidišče)

Samooskrba je osnovno sporočilo z osamljenih hribov nad Nadižo na najbolj zahodni točki Slovenije, kjer lahko prespite tako poleti kot pozimi. Njoki s številnimi omakami, frika, postrvi, jagenjček, suhe mesnine, siri in jogurti ter vino iz sosednje Italije.

10. (10.) Turistična kmetija Šeruga (Sela pri Ratežu)

Turistična kmetija, celo bolj letovišče, kjer je tujih gostov skoraj več kot domačih. Tudi pri hrani se prilagajajo tistim, ki prespijo pri njih. Okolica tega starega mlina je do potankosti urejena, strežejo domačo hrano, tudi po starih receptih. Vinska ponudba je dolenjska in belokranjska.

