TV-priporočila

Pobožna življenja in filmska vstajenja #video

Na veliki petek smo na malih zaslonih poiskali celovečerce s krščansko tematiko, mislili pa smo tudi na neverujoče in v izbor vključili filme o junakih, ki posnemajo Jezusove čudeže, tudi tistega največjega.

Če boste veliko noč preživeli pred malimi ekrani, si oglejte še velike filme kot so Zelena milja (1999), Papež Frančišek: Pot do svetega sedež in (2015) in Greben rešenih (2016).

