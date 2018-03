Ridley Scott vas vabi k ogledu grozljive serije, ki so jo snemali na hrvaškem Pagu #video

Televizija Telekoma Slovenije

Zgodba spremlja nevarno plovbo kraljeve mornarice v iskanju prehoda prek Arktike. Posadka se na svoji poti spopada s številnimi izzivi in nepredvidljivimi situacijami, plovba pa se spremeni v boj za preživetje sredi ledenega severa.

Kombinacija zgodovine, groze in pustolovščine

Serijo Groza (The Terror) je navdihnila resnična zgodba o raziskovalni ekspediciji, ki je sredi 19. stoletja skrivnostno izginila v arktičnem ledu.

Ta po besedah njenih izvršnih producentov Davida Kajganicha in Soa Hugha predstavlja redko kombinacijo zanimive zgodovine, zapletenih osebnosti, groze in nekakšne obljube še neznanega sveta.

Serija Groza skozi različne situacije prikaže vse, kar gre lahko narobe, ko se skupina moških v boju za preživetje spopada ne le z zunanjimi nevarnostmi, pač pa tudi med sabo. (Za ogled napovednika serije kliknite na zgornjo fotografijo!)

Serijo so snemali v naši soseščini

Desetdelno serijo, v kateri so glavne vloge odigrali Jared Harris (Francise Crozier), Tobias Menzies (James Fitzjames) in Ciarán Hindsu (sir James Franklin), so snemali v naši neposredni bližini – v Budimpešti in na hrvaškem otoku Pag.

Serijo je pomagal producirati sloviti TV-producent David W. Zucker, eden od njenih izvršnih producentov pa je tudi letošnji prejemnik bafte za življenjsko delo Ridley Scott, ki se je proslavil z režijo uspešnic Osmi potnik, Iztrebljevalec, Gladiator in Marsovec.

Nagovor izvršnega producenta serije Ridleyja Scotta:

Prvi epizodi Groze bodo na AMC premierno predvajali v četrtek, 29. 3., ob 20. uri. bodo napremierno predvajali

AMC je na televiziji Telekoma Slovenije na pr. mestih 232 in 264 (HD).

