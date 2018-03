Kraljica Elizabeta v razuzdani limonadi o kraljevi družini #video

Televizija Telekoma Slovenije

V videoteki Pickbox ne spreglejte novih epizod ameriške TV-serije, ki temelji na romanu Falling for Hamlet pisateljice Michelle Ray in prikazuje izmišljeno britansko kraljevo družino v sodobnem Londonu.

V videoteki Pickbox na televiziji Telekoma Slovenije si že lahko prve tri sezone in prvo epizodo četrte sezone serije Kraljeva družina, nove epizode pa bodo tam na voljo vsak ponedeljek.

"Zelo zabavno je igrati kraljico Heleno. Ta je manipulativna, glamurozna in vprašljive morale. Še vedno ni povsem jasno, ali je junakinja ali zlikovka. Je kontroverzna kraljica, ki ima rada svoje otroke, vendar pa jih želi imeti pod nadzorom.“

S temi besedami je svoj lik v Kraljevi družini (The Royals) opisala glavna zvezdnica serije Elizabeth Hurley. Pa je Elizabeth zaščitniška tudi do svojega 15-letnega sin Damiena Hurleyja, ki se v nekaterih epizodah serije pojavi v gostujoči vlogi razvajenega princa Hansla von Liechtensteina?

"Vsekakor se lahko poistovetim s tem, kako zelo je kraljica Helena zaščitniška do svojih otrok. Prepričana sem, da tako čuti vsaka mama."

Kombinacija princese Diane in Cruelle De Vil

Hurleyjeva se je na vlogo Helene med drugim pripravljala tako, da je proučevala resnično kraljico Elizabeto in njeno vedenje med javnimi nastopi, britanska monarhinja pa ni bila edina oseba, po kateri se je zvezdnica zgledovala.

"Ko izbiram kostume, si poskušam predstavljati, kako bi se v tem trenutku oblekla princesa Diana," pravi 52-letna igralka, ki prejema pohvale tudi za svoj videz, kar je verjetno eden od razlogov, da se pred kamero pogosto razgali.

Člani britanske kraljeve družine imajo vse in živijo v izobilju, toda njihovi nazivi prinašajo tudi odgovornosti, hkrati pa so obsojeni na javno življenje brez zasebnosti.

Ne nazadnje pa je Hurleyjeva nadih za lik kraljice odkrila tudi v kombinaciji dveh znamenitih, a namišljenih zlikovk – Joan Collins iz limonade Dinastija in Cruelle De Vil iz Disneyjevega animiranega celovečerca 101 dalmatinec.

Kraljeva družina družno proti spolnemu nadlegovanju

Že po prvi epizodi četrte sezone Kraljeve družine lahko zatrdimo, da tudi v njej ne bo manjkalo intrig, škandalov, seksa, afer, razvratnih zabav in številnih drugih podobnih dejavnosti, ki se skrivajo med stenami britanskega dvora.

Serija je pred kratkim doživela tudi svoj lastni škandal "iz zakulisja". Njenega režiserja in scenarista Marka Scwahna so namreč producenti odpustili zaradi obtožb o spolnem nadlegovanju svojih kolegic, medtem ko je snemal serijo One Tree Hill.

Ekipa Kraljeve družine se je prav tako uprla Schwahnu in ga obtožila "ponavljajočega neželenega spolnega nadlegovanja ženskih članic ekipe na snemanju".

Napovednik četrte sezone TV-serije Kraljeva družina:

