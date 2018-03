Je (moški) svet že pripravljen na žensko detektivko? #video

Televizija Telekoma Slovenije

V 20. letih prejšnjega stoletja so ženske vstopale na trg delovne sile, razbijale družbene ovire in počasi prodirale v svet, ki je bil do takrat rezerviran za moške. Ena od teh žensk je tudi kanadska zasebna detektivka in naslovna junakinja TV-serije Frankie Drake.

Zasebna detektivka Frankie Drake je pripravljena na to, da si pokori svet, toda ali je svet pripravljen nanjo? To boste izvedeli v istoimenski seriji, ki si jo lahko ogledate v videoteki Pickbox na televiziji Telekoma Slovenije.

Od kurirke in vohunke do prve kanadske zasebne detektivke

Neustrašna Frankie je odraščala v Torontu z očetom. Po njegovi smrti se je v iskanju pustolovščin preselila v Evropo, kjer je med prvo svetovno vojno kot vojaška kurirka z motociklom drvela po vaseh in prenaša sporočila na prvo bojno črto, bila pa je tudi vohunka.

Frankie (Lauren Lee Smith) prevzema "nerešljive" primere, s katerimi policija noče imeti opravka. Pogumna in drzna Frankie se po koncu vojne vrne v Toronto, kjer ustanovi zasebno detektivsko agencijo, s čimer postane prva kanadska zasebna detektivka v burnih 20. letih prejšnjega stoletja.

Ženska različica Sherlocka Holmesa

Toda Frankie (to igra 37-letna igralka Lauren Lee Smith) ni običajna detektivka, saj prevzema "nerešljive" primere, s katerimi policija noče imeti opravka, njena pustolovska žilica pa jo vedno znova pripelje v težave, iz katerih se rešuje na precej nenavadne načine.

Serija prikazuje rušenje družbenih in modnih tabujev

Dramatične družbene spremembe v teh letih so se odražale tudi na modi – ta je postajala vedno bolj udobna, ženske pa so si začele nadevati kose oblačil in modne dodatke, kot so smokingi, hlače in sproščeni pasovi, ki so bili pred tem namenjeni izključno moškim.

Odlična kostumografija je samo eden od številnih razlogov, zaradi katerih priporočamo ogled kriminalne serije Frankie Drake (Frankie Drake Mysteries), če ste le pripravljeni nanjo.

Napovednik serije Frankie Drake:

