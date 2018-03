Stephen Hawking v kratki zgodovini dokumentarcev #video

TV-priporočila

V tednu, ko nas je zapustil veliki Stephen Hawking in ko je v Ljubljani 20. Festival dokumentarnega filma, smo se v TV-priporočilih ozrli po dokumentarnih zvezdah in na malih zaslonih poiskali zanimive vsebine, ki obravnavajo resnične dogodke, pojave in ljudi.

Vsebine smo zaradi večje preglednosti znova razdelili na različne kategorije, prvo mesto pa smo seveda namenili genialnemu znanstveniku Stephenu Hawkingu.

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

"Zapomnite si: glejte navzgor proti zvezdam, ne navzdol k svojim nogam. Poskusite najti smisel v tem, kar vidite, in razmišljajte o tem, kako je prišlo do obstoja vesolja.

Bodite radovedni. In ne glede na to, kako težavno se zdi življenje, je vedno nekaj, kar lahko naredite, in pri tem uspete. Pomembno je le to, da se ne predate." Stephen Hawking

Stephena Hawkinga si lahko ogledate v:

Genialni Stephen Hawking

Profesor Stephen Hawking je v tej seriji dokumentarnih oddaj razkril svoj pravi potencial. Njeni ustvarjalci bodo izzvali prostovoljce in občinstvo, da bodo razmišljali kot največji geniji preteklosti ter odgovorili na nekatera izmed najtežjih vprašanj človeštva.

[video: 67944 / ]

Opisi posameznik epizod:

Ali smo sami? (S1/E3) │ Hawking bo tri prostovoljce popeljal do odkritij in jim zadal naloge, da bi lažje ugotovili, koliko je možnosti, da smo v vesolju sami. │ V ponedeljek, 12. 3. , ob 8.50 na National Geographic .*

Zakaj smo tu? (S1/E4) │ Hawking bo na pot odkritij znova popeljal tri prostovoljce. Priča bomo zanimivim sklepom, če se bomo le znali vživeti v um genija. │ V ponedeljek, 12. 3. , ob 18. uri na National Geographic .*

Kako je nastalo vesolje? (S1/E5) │ Ste kdaj pogledali v nebo in se vprašali, od kod prihajamo? Odgovor je Veliki pok. │ V sredo, 14. 3. , ob 8.50 na National Geographic .*

│ Lahko potujemo skozi čas? (S1/E6) │ Če bi lahko potovali v času, kam bi šli? Ali kdaj? Hawking nam bo pokazal, da moramo znova premisliti vse, kar vemo o času. │ V sredo, 14. 3., ob 18. uri na National Geographic.*

Vesolje Stephena Hawkinga

Najslavnejši znanstvenik v tej dokumentarni oddaji razišče veličino zvezd, planetov, galaksij in supernov, ki oblikujejo naše vesolje.

Opisa posameznih epizod:

Smo sami? (S1/E1) │ Hawkingu se tako kot mnogim drugim ob pogledu na milijone zvezd na nočnem nebu poraja vprašanje o obstoju Nezemljanov. Nas ti res čakajo tam zunaj? │ V sredo, 14. 3. , ob 21. uri in v soboto, 17. 3. , ob 20. uri na Discovery Channel .*

│ Potovanje v času (S1/E2) │ V tej epizodi bo Hawking raziskal enega izmed najbolj zanimivih znanstvenih vprašanj: je možno potovanje v času? │ V sredo, 14. 3., ob 21.50 in v soboto, 17. 3., ob 21. uri na Discovery Channel.*

Znanost prihodnosti Stephena Hawkinga

Dokumentarna serija, v kateri Stephen Hawking raziskuje najnovejše izume, ki bodo spremenili svet. Profesor v vsaki epizodi predstavi področje napredka in petim vrhunskim znanstvenikom naloži preizkus izuma ter dognanj za njim.

Opisi posameznih epizod:

Virtualni svet (S1/E1) │ Ko Hawking in njegova ekipa znanstvenikov raziskuje najnovejše inovacije, se meje med fizičnim in virtualnim svetom brišejo. │ V petek, 16. 3. , ob 8.50 na National Geographic .*

│ Navdihujoča narava (S1/E2) │ Aarathi Prasad testira izjemne, z živalmi navdihnjene robote podjetja Boston Dynamics. │ V petek, 16. 3. , ob 18. uri in v ponedeljek, 19. 3. , ob 8.50 na National Geographic .*

│ Rdeči alarm (S1/E3) │ Strokovnjaki preiskujejo, kako se znanstveniki z raziskovanjem najhujših smrtonosnih bolezni borijo za naše preživetje. │ V ponedeljek, 19. 3. , ob 18. uri na National Geographic .*

│ Popolno mesto (S1/E4) │ Hawking s svojo ekipo raziskuje, kako znanost urbano življenje spreminja v ne samo bogato, ampak tudi zabavno izkušnjo. │ V torek, 20. 3. , ob 18. uri na National Geographic .*

Ljudje po naročilu (S1/E5) │ Ogledali si bomo tehnološke preboje, ki pomagajo ljudem ne le pri učinkovitejših popravilih, ampak tudi izboljšavi možganov. │ V sredo, 21. 3. , ob 18. uri na National Geographic .*

│ Hiper-povezave (S1/E6) │ Odkrili bomo novo dobo, v kateri se stroji pogovarjajo s stroji, kjer ima znanost nove discipline in se vsak dan vzpostavljajo nove povezave. │ V četrtek, 22. 3., ob 18. uri na National Geographic.*

Dokumentarni portreti zanimivih osebnosti

Spielberg (2017)

[video: 67947 / ]

V torek, 13. 3., ob 6. uri na HBO 3.* │ Na voljo tudi na HBO OD in HBO GO.

Eden od najslavnejših režiserjev na svetu Steven Spielberg razgrne tančico svoje izjemne kariere za ekskluzivni dokumentarec programa HBO, ki v vseh podrobnostih predstavi njegovo življenjsko filmografijo.

Imenoval me je Malala (He Named Me Malala, 2015)

Dokumentarec o pakistanski najstnici Malali Yousafzai, ki so jo talibani napadli, ker se je zavzemala za izobraževanje deklet. Napad je preživela in postala najmlajša dobitnica Nobelove nagrade za mir. • Na voljo v videoteki DKino.

Še enkrat z občutkom (One More Time with Feeling, 2016)

Dokumentarec Andrewa Dominika spremlja nastanek 16. studijskega albuma Nicka Cava in zasedbe Bad Seeds Skeleton Tree, ki ga je glasbenik posnel v času, ko je umrl njegov 15-letni sin Arthur. • Na voljo na HBO OD in HBO GO.

Intimen portret dveh nebrzdanih hollywoodskih legend – 83-letne igralke Debbie Reynolds in njene hčere Carrie Fisher, princese Leie iz Vojne zvezd. • V sredo, 21. 3., ob 4.25 na HBO.* │ Na voljo tudi na HBO OD in HBO GO.

Dokumentarci o naravi in njenem uničevanju

Rojeni na Kitajskem (Born in China, 2016)

[video: 67943 / ]

V torek, 20. 3., ob 14.05 na HBO 3.* │ Na voljo tudi na HBO OD in HBO GO.

Disneyjev naravoslovni dokumentarec spremlja tri živalske vrste v kitajski divjini: snežno leopardinjo, ki brani mladiče pred plenilci, toponoso opico, ki se prepira s svojci, in predano mater pando, ki skrbi za mladiča.

Skriti zaliv (The Cove, 2009)

Zaspana morska laguna na japonskem obrežju skriva strašno skrivnost, ki jo je skupina neustrašnih posameznikov odločena razkriti svetu. Oskar za najboljši dokumentarec! • Na voljo v videoteki DKino in na www.tvin.si.

Radioaktivna soseska (Atomic Homefront, 2017)

Dokumentarec razkriva brezbrižnost zvezne vlade in korporacij, ki je pripeljala do nelegalnega odlaganja radioaktivnih odpadkov projekta Manhattan. • V četrtek, 29. 3., ob 21.45 na HBO.* │ Na voljo tudi na HBO OD in HBO GO.

Po uspešnici Naomi Klein posnet okoljski dokumentarec sledi uspešnim aktivističnim in okoljevarstvenim projektom ter pokaže, da je z osebno zavzetostjo mogoče ubraniti svet pred brezvestnimi plenilci. • Film je na voljo v videoteki DKino in na www.tvin.si.

Geopolitične spletke

Citizenfour (2014)

[video: 62187 / Citizenfour]

Film je na voljo v videoteki DKino in na www.tvin.si. │ Ocena filma Citizenfour.

Z oskarjem nagrajeni dokumentarec Laure Poitras prikazuje, kako je Edward Snowden razkril množično in nezakonito poseganje v zasebnost ameriške Agencije za nacionalno varnost.

Putin – novo carstvo (Poutine, le nouvel empire/2016)

Le zgodovina in geografija nam lahko pomagata razumeti megalomanske sanje totalitarnega ruskega vladarja Vladimirja Putina. • V nedeljo, 18. 3., ob 23.15 na TV SLO 1.*

Doktrina šoka (The Shock Doctrine, 2009)

Udaren in šokanten dokumentarni pamflet, posnet po istoimenski knjižni uspešnici Naomi Klein, ki nam pojasni načela delovanja globalnega kapitalizma. • Na voljo v videoteki DKino.

Nadvse smešna in subverzivna dokumentarna komedija oskarjevca Michaela Moora, ki jo je vodilni ameriški provokator snemal tudi v Sloveniji. • Film je na voljo v videoteki DKino in na www.tvin.si.

Zločinci in prevaranti

O. J.: Narejeno v Ameriki (O. J.: Made in America, 2016)

[video: 67946 / ]

Film je na voljo na HBO On Demand in HBO GO.

Z oskarjem nagrajeni dokumentarec v šestih delih prikazuje vzpon in padec O. J. Simpsona, čigar odmevni sodni primer zaradi umora je opozoril na razsežnosti ameriških rasnih napetosti ter razkril razdvojeno in predsodkov polno državo.

Armstrongova laž (The Armstrong Lie, 2013)

Dokumentarni film kronološko prikazuje neverjetni vzpon in padec kolesarske legende Lancea Armstronga. • Na voljo v videoteki DKino.

Joshua Oppenheimer se po Teatru ubijanja znova vrača na sled storilcem indonezijskega genocida, tokrat z vidika ene izmed žrtev. Prejemnik velike nagrade žirije na Beneškem filmskem festivalu! • Na voljo v videoteki DKino.

Pretresljiv dokumentarec oskarjevca Alexa Gibneyja, ki z detektivsko vnemo raziskuje občutljivo temo pedofilije v Katoliški cerkvi. • Na voljo v videoteki DKino in na www.tvin.si.

Do zdaj smo se v TV-priporočilih sprehajali skozi dokumentarno zgodovino, na koncu pa se bomo posvetili še dokumentarni prihodnosti.

Kartoteka – oddaja o zločinih, ki so spremenili Slovenijo

Na Planet TV bodo v petek, 23. marca, ob 21. uri predvajali prvo Kartoteko.

Gre za niz desetih oddaj, v katerih bomo obravnavali posamezne primere kriminalnih dejanj v Sloveniji. Poudarek je na prekrških, zločinih in primerih, ki so s svojo vsebino spremenili ustroj Slovenije, kar pomeni, da so spremenili naše dojemanje, vedenje, način raziskovanja ali pa spremenili celo zakonodajo.

Format oddaje je dokumentarne narave, vključuje pa izjave udeležencev, preiskovalcev, novinarjev in preostalih, ki so se z zgodbo ukvarjali in jo spremljali.

[video: 67945 / ]

Oddaja bo poleg arhivskih posnetkov ponudila grafične rekonstrukcije ter igrane prizore. Kartoteka se bo v seriji oddaj posvetila desetim tematikam, prva med njimi pa bodo umori policistov na dolžnosti.

"Takšne oddaje pri nas v takšni obliki še ni bilo," pravi urednik informativnega programa Planet TV Blaž Jarc. "V Sloveniji imamo presenetljivo veliko število krutih umorov, neverjetnih zgodb, ki jih bomo v Kartoteki predstavili v povsem drugačni luči, z rekonstrukcijami resničnih dogodkov, nikoli prej objavljenimi pogovori z morilci in še več."

Programska mesta na televiziji Telekoma Slovenije

PROGRAM: PROGRAMSKO MESTO: OGLED NAZAJ?* Videoteka DKINO 5 Planet TV │Planet HD 3│13 DA Planet 2 │Planet 2 HD 22│24 DA Planet PLUS │ Planet PLUS HD 21│23 DA HBO On Demand │HBO GO 203│240 HBO │ HBO 2 │ HBO 3 6 in 201 │ 204 │ 206 DA TV SLO 1 │ TV SLO 2 1 │ 2 DA Videoteka Pickbox 242 Discovery Channel 90 DA National Geographic │ HD 101 │ 102 DA

*Možnost sedemdnevnega ogleda za nazaj velja za linearne programe.

Preberite tudi: