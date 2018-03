Svet žaluje za Stephenom Hawkingom: "Velika izguba za človeštvo"

Kliknite na fotografijo in preberite izvirno novico o Hawkingovi smrti ter njegovem delu in življenju. Foto: Reuters

Med prvimi se je na smrt Stephena Hawkinga na družbenem omrežju Twitter odzval slavni ameriški astrofizik, direktor newyorškega planetarija Hayden in javna osebnost Neil deGrasse Tyson, ki se je s Hawkingom večkrat ne le srečal, temveč z njim tudi delal.

"Ob svojem odhodu je za sabo pustil intelektualni vakuum, ne pa tudi praznine. Postal je ena od neizmerljivih energij v vakuumu, ki se širijo po kontinuumu prostora in časa," je na Twitterju v svojem prepoznavnem slogu zapisal deGrasse Tyson:

His passing has left an intellectual vacuum in his wake. But it's not empty. Think of it as a kind of vacuum energy permeating the fabric of spacetime that defies measure. Stephen Hawking, RIP 1942-2018. pic.twitter.com/nAanMySqkt — Neil deGrasse Tyson (@neiltyson) March 14, 2018

Tim Berners-Lee, računalniški programer, ki velja za izumitelja svetovnega spleta, je zapisal, da je svet "izgubil človeka s kolosalnim umom in čudovitim duhom":

We have lost a colossal mind and a wonderful spirit. Rest in peace, Stephen Hawking. https://t.co/ectv7r4UIm — Tim Berners-Lee (@timberners_lee) March 14, 2018

Znani kanadski astronavt Chris Hadfield se je od Hawkinga poslovil z mislijo, da je genija njegovega kova zelo težko najti in da je Hawking s svojim delom navdihnil in učil nas vse:

Genius is so fine and rare. Goodbye Professor Hawking. You inspired and taught us all. pic.twitter.com/9Drdnv2eEe — Chris Hadfield (@Cmdr_Hadfield) March 14, 2018

Na Hawkingovo smrt se je z objavo, da gre za veliko izgubo za človeštvo, odzval tudi astronavt Scott Kelly, ki je v vesolju, natančneje na Mednarodni vesoljski postaji, živel kar 520 zaporednih dni.

Teoretični fizik in kozmolog Lawrence M. Krauss, ki je prijateljeval s Hawkingom, je dejal, da ga bo pogrešal in da je "ob njegovi smrti v kozmosu ugasnila zvezda, Hawking pa nam je s svojim delom pokazal, kaj v resnici pomeni biti človek":

A star just went out in the cosmos. We have lost an amazing human being. Stephen Hawking fought and tamed the cosmos bravely for 76 years and taught us all something importantabout what it truly means to celebrate about being human. I will miss him. — Lawrence M. Krauss (@LKrauss1) March 14, 2018

Stephen Hawking je poosebljal znani rek "mind over matter", ki pomeni, da lahko um premaga fizične omejitve, je ob smrti znanstvenika zapisal priljubljeni astronom Phil Plait. "Ob diagnozi bolezni so mu dejali, da ima še največ dve leti. Živel je še 55 let."

2) He had ALS, and when diagnosed he was given two years to live. He lived another 55.



He was the definition of mind over matter. — Phil Plait (@BadAstronomer) March 14, 2018

Pri ameriški vesoljski agenciji Nasa so ob smrti Stephena Hawkinga zapisali, da so njegove teorije človeštvu odklenile za celo vesolje možnosti za nova odkritja. Zaželeli so mu tudi, da bi večno letel kot "Superman v mikrogravitaciji". To so besede, ki jih je Hawking leta 2014 dejal astronavtom na Mednarodni vesoljski postaji.

Remembering Stephen Hawking, a renowned physicist and ambassador of science. His theories unlocked a universe of possibilities that we & the world are exploring. May you keep flying like superman in microgravity, as you said to astronauts on @Space_Station in 2014 pic.twitter.com/FeR4fd2zZ5 — NASA (@NASA) March 14, 2018

Sundar Pichai, direktor tehnološkega velikana Google, je na Twitterju zapisal, da je svet "izgubil čudovit um in briljantnega znanstvenika":

The world has lost a beautiful mind and a brilliant scientist. RIP Stephen Hawking — Sundar Pichai (@sundarpichai) March 14, 2018

Stephenu Hawkingu se je ob smrti poklonila tudi ameriška pevka Katy Perry. "V mojem srcu je nastala velika črna luknja. Se vidiva, Stephen Hawking," je zapisala na Twitterju. Opozorila je tudi, da je britanski fizik umrl na tako imenovani dan matematične konstante pi (ta znaša 3,14, danes pa je 14. marec oziroma 14. 3. ali 3. 14., kot datume pogosto zapišejo onkraj Atlantika). Zanimivo je tudi, da je Hawking umrl ravno na rojstni dan znanstvenika Alberta Einsteina.

there’s a big black hole in my heart hours before Pi day. Rest In Peace @Steven_Hawking... See you in the next ❤️ — KATY PERRY (@katyperry) March 14, 2018

Al Jean, scenarist in producent, ki je eden glavnih ustvarjalcev legendarne animirane TV-serije Simpsonovi, se je Stephenu Hawkingu ob smrti poklonil z njegovo figurico, ki je spominek na Hawkingov nastop v Simpsonovih. Ogledate si ga lahko s klikom tukaj.

.@TheSimpsons RIP Stephen Hawking. A sense of humor as vast as the universe. pic.twitter.com/528kWRhfVR — Al Jean (@AlJean) March 14, 2018

Britanskega znanstvenika so se spomnili pri televizijski hiši CBS, ki izdaja priljubljeno znanstveno obarvano humoristično nanizanko Veliki pokovci (The Big Bang Theory). Stephen Hawking se je v njej pojavil kar trikrat.