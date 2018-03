Umrl je slavni britanski fizik Stephen Hawking

Svetovno znani fizik Stephen Hawking je zgodaj zjutraj umrl v 76. letu starosti, so sporočili njegovi otroci. "Globoko obžalujemo smrt našega dragega očeta. Bil je velik znanstvenik in izjemen človek, čigar delo bo živelo še mnoga leta," so sporočili Lucy, Robert in Tim Hawking.

Britanec Stephen Hawking je bil znan po svojem delu s črnimi luknjami in nastankom vesolja. Zagovarjal je teorijo o vzporednih vesoljih. Napisal je več priljubljenih znanstvenih knjig, vključno s Kratko zgodovino časa.

Študij fizike je končal na univerzi Oxford, iz kozmologije pa je doktoriral na univerzi Cambridge.

Ni bil samo znanstvenik

Hawking se je pojavljal tudi v komedijantskih skečih in šovih. Skupaj z ekipo Monty Pythona je med drugim nastopil v desetih šovih v Londonu. Prav tako se je pojavil v ameriški nanizanki Veliki pokovci (The Big Bang Theory) in v Simpsonovih. V filmu Teorija vsega je Hawkinga igral Eddie Redmayne, ki je bil za vlogo nagrajen z oskarjem. Film je prejel tudi zlati globus in tri bafte.

Foto: Reuters Znanstveniku so pri 22 letih diagnosticirali redko in zahrbtno bolezen motoričnega nevrona, imenovano amiotrofična lateralna skleroza. Ta ga je skoraj povsem ohromila, govoril je s pomočjo sintetizatorja govora. Zdravniki so mu tedaj napovedali le nekaj let življenja.

Zase je nekoč dejal: "Živim že pet desetletij dlje, kot so mi napovedali zdravniki. Ta čas sem skušal kar najbolje izkoristiti."

Fizik, matematik in astrofizik je tudi opozarjal, da bi lahko razvoj umetne inteligence vodil v konec človeštva. "Primitivne oblike umetne inteligence, ki jih že imamo, so se izkazale za zelo koristne. A mislim, da bi lahko razvoj celovite umetne inteligence pomenil konec človeške rase," je pred leti pojasnil v pogovoru za britanski BBC.