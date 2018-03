Nihče ni prišel: eden najbolj genialnih poskusov Stephena Hawkinga #video

Stephen Hawking, ki velja za enega največjih znanstvenikov 20. in 21. stoletja, je danes zjutraj umrl na svojem domu. Star je bil 76. let. Kliknite na fotografijo za zgodbo. Foto: Reuters

Stephen Hawking je 28. junija 2009 organiziral veliko zabavo. Udeležil se je ni nihče razen njega, kar je Hawking tudi pričakoval. Ljudi je nanjo namreč povabil oziroma medije o njej obvestil šele, ko je bilo zabave že zdavnaj konec.

Hawking je zabavo namreč priredil posebej za časovne popotnike. Malo za šalo, malo pa zares je Hawking upal, da bo nekdo v prihodnosti, natančneje v času, ko je človeštvo že izumilo časovni stroj, naletel na novico o njegovi zabavi za časovne popotnike, skočil v časovni stroj, odpotoval v preteklost in se udeležil zabave.

Letak s povabilom na zabavo, ki ga je Stephen Hawking pokazal šele, ko je bila zabava že mimo. Na njem so med drugim navedene natančne geografske koordinate lokacije zabave na univerzi Cambridge. Foto: YouTube

Ker na zabavo ni prišel nihče, je Hawking sklenil, da človeštvo nikoli ne bo izumilo časovnega stroja, ki bo omogočal potovanje v preteklost, pa čeprav Einsteinova splošna teorija relativnosti, če jo potisnemo do največjih skrajnosti, to načeloma dopušča (vir).

Einsteinovi teorije relativnosti dovoljujeta potovanje v času naprej, a ne tako, kot si ga morda predstavljamo. Foto: Wikimedia Commons

Kdor bi sedel v vesoljsko plovilo in s skoraj svetlobno hitrostjo odpotoval stran od Zemlje ter se čez nekaj let vrnil, bi opazil, da so se ljudje na Zemlji postarali nekajkrat bolj kot on sam. Čas bi zanj tekel počasneje, saj bi bil bolj oddaljen od telesa z gravitacijskim privlakom (od Zemlje).Znanost je to že večkrat potrdila. Atomske ure, najnatančnejši merilniki časa na svetu, ki ležijo na različnih nadmorskih višinah (so bolj oddaljene od Zemljinega jedra), postopoma začnejo kazati drugačen čas, je pa res, da se na tej ravni razlika meri v nanosekundah (0,000000001 sekunde).