Prvi prizori zadnje sezone Hiše iz kart - brez Kevina Spaceyja #video

Izšel je prvi napovednik nove (in tudi zadnje) sezone priljubljene Netflixove serije Hiša iz kart, iz katere so po obtožbah o spolnem nadlegovanju umaknili dozdajšnjega glavnega igralca Kevina Spaceyja. Vajeti je prevzela njegova televizijska žena.

Netflix je novembra lani po vrsti obtožb o spolnem nadlegovanju iz serije Hiša iz kart odpustil Kevina Spaceyja, ki je v tej priljubljeni in uspešni seriji upodobil washingtonskega političnega povzpetnika Franka Underwooda.

Spacey moške nadlegoval tudi na snemanjih Hiše iz kart

Že pred tem so ustvarjalci v zadnji epizodi pete sezone nakazali, da bo v ospredje stopila Underwoodova žena Claire, ki jo igra Robin Wright. Po tem, ko so se znebili Spaceyja, pa druge poti praktično ni bilo več.

Šesta sezona, ki bo tudi zadnja, se bo tako vrtela okoli Claire Underwood, ki bo očitno prevzela krmilo Bele hiše. "Šele začeli smo," izjavi v napovedniku sezone, ki bo na Netflix dostopna letošnjo jesen.

Mimogrede, Spaceyja so izključili tudi iz filma Ves denar sveta, ki ga je že posnel, a so prizore z njim potem izrezali in jih ponovno posneli s Christopherjem Plummerjem. Ta je bil za to vlogo nominiran za oskarja.