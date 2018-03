Vikingi, družinska saga in kar dva lova na zlato

April na Viasat History

Serija Vas skozi družinsko sago pripoveduje zgodbo zgodovine 20. stoletja. │ Foto: All3Media

Vas (The Village)

Ob nedeljah, od 1. aprila, ob 20. uri. │ Sezona: 1. │ Št. epizod: 6 x 60 min

Serija z izvrstno zasedbo skozi družinsko sago, ki se odvija v valovitem hribovju prečudovitega Peak Districta v angleškem Derbyshiru, pripoveduje zgodbo zgodovine 20. stoletja.

Doživite očarljivo in poželjivo prvo ljubezen, dileme, ki jih prinaša vojna, boleče lekcije, prenesene z očetov na sinove, ter neomajno sočutje mater do svojih družin. Gre za ganljivo in poživljajočo dramo prestižnega sloga.

Vikinška smrt (Viking Dead)

Foto: Like A Shot

Ob torkih, od 17. aprila, ob 20. uri. │ Sezona: 1. │ Št. epizod: 6 x 60 min

V tej povsem novi seriji vodilni arheolog Tim Sutherland potuje po skandinavskih državah, Estoniji, Veliki Britaniji in drugod po svetu, da bi preučil svet tistih, ki so jih klicali možje s severa in jih bolje poznamo pod imenom Vikingi.

Kaj lahko razkrije analiza izkopanih vikinških okostij? Kakšna je resnica o zloglasnih napadih na kraje, kot je Sveti otok Lindisfarne? Kaj lahko odkrijemo o vikinškem načinu življenja in smrti? Kaj nas lahko naučijo nedavno odkrita orožja, artefakti in potopljene dolge ladje?

Tim sreča celo vrsto strokovnjakov in zgodovinarjev, ki s pomočjo posebej posnetih rekonstrukcij, poustvaritev in napredne računalniške grafike preverijo najnovejša odkritja in teorije ter nam pojasnijo, kako vikinški svet še naprej razodeva svoje skrivnosti.

Lov na nacistični zaklad (Hunting Nazi Treasure)

Foto: TCB Media Rights

Od ponedeljka, 9. aprila, ob 21.50. │ Sezona: 1. │ Št. epizod: 8 x 60 min

Med letoma 1933 in 1945 so nacisti zaplenili milijone predmetov kulturne dediščine in stotine ton plemenitih kovin. Kradli so poročne prstane in zlata zobna polnila, nebrušene diamante in kronske dragulje, izpraznili so muzeje, knjižnice, cerkve, sinagoge, poslovne objekte, tovarne in družinske domove.

Nekatere ukradene stvari so še danes pogrešane, med njimi več kot sto tisoč umetniških del, med katerimi so dela Degasa, Van Gogha in Raphaela, ter skladišča zlata, diamantov, nakita in druga kulturna bogastva, vredna na desetine, če ne na stotine milijonov.

Leta 2007 je nekdanji CIA ekonomist ocenil vrednost pogrešanega nacističnega plena na 115-175 milijard dolarjev. Iskanje teh izgubljenih bogastev se je začelo v zadnjih dneh druge svetovne vojne in se nadaljuje še danes.

Lov na transilvansko zlato (The Hunt For Thransylvanian Gold)

Foto: Off The Fence

V soboto, 7. aprila, ob 16.15. │ Št. epizod: 1 x 60 min

Zgodba ponuja epski vpogled v nedovoljeno trgovino z dva tisoč let starimi transilvanskimi arheološkimi artefakti širom Evrope in Združenih držav Amerike.

Nepričakovani dogodki in preiskovanje nepopustljivega tožilca pripeljejo do triintridesetih aretacij in več kot stotih poklicanih prič.

Najdba trinajstih od štiriindvajsetih ukradenih in dotlej še neznanih velikanskih zlatih spiral s strani romunskih oblasti sproži ponovno obuditev ponosa na starodavno dacijsko kulturno identiteto.