Štiri premiere na HBO, ki jih ta teden ne smete zamuditi

HBO bo ta teden razveselil gledalce s kar štirimi obetajočimi premierami. Prihajajoče dneve in večere vam bodo krajšali prvi deli novih serij Trust in Barry, dočakali pa smo tudi tretjo sezone priljubljene serije Milijarde in peto sezono zdaj že kultne Silicijeve doline.

Barry – S1

Ob ponedeljkih ob 21.30 na HBO. │ Prvi del je že na voljo na HBO OD in HBO GO!

Soscenarista Bill Hader in Alec Berg predstavljata novo osemdelno serijo o nekdanjem marincu, ki si zdaj služi kruh kot ceneni morilec po naročilu na ameriškem srednjem zahodu.

Osamljeni in razočarani Barry (Hader) po ukazu svojega menedžerja Fuchesa nejevoljno odpotuje v Los Angeles, kjer naj bi nekoga ubil, vendar se po spletu okoliščin znajde v prijazni skupnosti tamkajšnjih navdušencev nad gledališko sceno.

Trust – S1

Premiera: v petek, 30. 3., ob 21. uri na HBO. │ Prvi del je že na voljo na HBO OD in HBO GO!

Rim leta 1973. Johna Paula Gettyja III., naslednika bogate družine naftnih mogotcev, ugrabi mafija in zanj zahteva odkupnino. Vendar se nepričakovano izkaže, da iz nekega razloga fantovi družini ni veliko do tega, da bi ga dobila nazaj.

Eden od izvršnih producentov te desetdelne drame, ki so jo navdihnili resnični dogodki, je oskarjevec Danny Boyle. Ta je nekatere dele tudi režiral, v glavnih vlogah pa so se preizkusili hollywoodski zvezdniki Donald Sutherland, Hilary Swank in Brendan Fraser. Več o seriji Trust.

Milijarde (Billions) – S3

Premiera: v torek, 27. 3., ob 20. uri na HBO. │ Prvi del je že na voljo na HBO OD in HBO GO!

Prejemnika emmyja in zlatega globusa Paul Giamatti in Damian Lewis se vračata v tretji sezoni uspešnice, ki spremlja politiko moči v svetu newyorških visokih financ.

Tajkun investicijskih skladov Bobby Axelrod - Axe in premeteni državni pravobranilec Chuck Rhoades igrata nevarno igro na vse ali nič, kjer so stave vredne milijarde.

Silicijeva dolina (Silicon Valley) – S5

Ob ponedeljkih ob 21. uri na HBO. │ Prvi del je že na voljo na HBO OD in HBO GO!

Režiser Mike Judge se vrača na HBO s peto sezono humoristične serije, ki se dogaja sredi tehnološke zlate mrzlice v današnji Silicijevi dolini – kraju, kjer so najbolj usposobljeni ljudje tisti, ki najslabše prenašajo uspeh.

Novi deli vseh štirih serij bodo na HBO On Demand in HBO GO na voljo vsak ponedeljek.

