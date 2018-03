Ugrabitev, ki je pretresla najbogatejši naftni klan

"To je Paulovo uho. Če v desetih dneh ne dobimo odkupnine, bomo odrezali še drugo." To je sporočilo ugrabiteljev, ki so zahtevali 17 milijonov funtov odkupnine za dediča ameriškega naftnega klana Getty. Tragična zgodba je bila navdih za napeto serijo Trust, ki je na ogled na HBO GO.

Igralec serije Trust Brendan Fraser Foto: Getty Images

Odrezano uho v kuverti

V 70. letih prejšnjega stoletja je svet pretresla novica o ugrabitvi mladega naslednika bogate družine naftnih mogotcev Getty. Mafijska združba je 10. julija 1973 sredi noči ugrabila 16-letnega Johna Paula Gettyja III. in zahtevala 17 milijonov funtov odkupnine.

Tako policija kot družina sta sprva domnevali, da gre za potegavščino uporniškega najstnika, ki je že pri 15 letih okusil vse slasti in pasti razvratnega življenja. Zato se sploh nista zganili.

Zgodba o najbolj žalostni ameriški bogataški družini je bila navdih za napeto dramsko serijo v petih delih Trust (Sklad) z Donaldom Sutherlandom in Hilary Swank v glavnih vlogah. Johna Paula Gettyja III. igra Harris Dickinson.

Trust Foto: HBO Premiera serije: 26. marca na HBO GO Režija: Danny Boyle Igrajo: Donald Sutherland, Hilary Swank, Brendan Fraser, Michael Esper, Harris Dickinson Preizkušajte HBO GO en mesec brezplačno!

Omamljen oče, trmast dedek in bankrotirana mama

John Paul Getty (1892 - 1976) je bil multimilijonar s smislom za umetnost. Bil je strasten zbiratelj umetnin. Njegova zbirka je na ogled v muzej J. Paul Getty v Los Angelesu. Foto: Getty Images

John Paul Getty III. je živel v Rimu, kjer je njegov oče John Paul Getty II. vodil italijansko izpostavo naftnega podjetja klana Getty. Po ločitvi staršev je z materjo ostal v Rimu, medtem ko je oče naslednja leta v Angliji večinoma preživljal v omami.

Niti med ugrabitvijo se oče ni streznil, stari oče pa tudi ni pokazal nobenega zanimanja za nesrečno usodo svojega mladega dediča. Ostala je še mama, ki pa ni imela niti prebite pare.

Za 17. rojstni dan v ujetništvu

John Paul Getty III, milijonarjev vnuk, na zaasebni zabavi pri Andyju Warholu, junija 1976. Foto: Getty Images

Mladi Paul je imel vse – od dragih avtomobilov in motorjev, ki jih je drugega za drugim uničil, do nebrzdanih zabav in mamil. Izključili so ga kar iz sedmih šol. Nazadnje se je odločil za umetniško kariero, kar je pomenilo vse od slikanja do poziranja na slikarskih delavnicah.

Dogodki, ki so sledili nočni ugrabitvi, so vredni filmskega scenarija. Mafija je najstnika zadrževala kar pol leta, neverjetno bogata družina pa za svojega najmlajšega dediča sploh ni želela plačati odkupnine. "Imam 14 vnukov. Če plačam samo en peni za tega vnuka, bom imel nenadoma kar 14 ugrabljenih vnukov," je plačilo odkupnine zavrnil družinski poglavar John Paul Getty I.

Do takrat, ko je uredništvo časnika Il Messagero prejelo kuverto s kodrom Paulovih bakreno-rdečih las in njegov razpadajoč uhelj ter grožnjo, da bo sledilo še hujše raztelešenje žrtve, so obupani ugrabitelji vrednost odkupnine že močno znižali.

Bogastvo, ki nikakor ni popravilo tragičnih posledic ugrabitve

Po pol leta ujetništva so ga 15. decembra odvrgli na rob zasnežene ceste – premraženega, shujšanega in z gnojno rano na glavi.

Paul se je vse življenje do smrti leta 2011 boril s psihičnimi posledicami življenja v ujetništvu, kjer so ga načrtno opijali, ter odvisnostjo od alkohola in drog. Po ugrabitvi nikakor ni mogel najti sreče, ne glede na to, da se je že pri 18 poročil in leta 1975 dobil sina Balthazarja. Leta 1980 je po skoraj usodnem možganskem infarktu končal na vozičku, nesposoben samostojnega življenja.

Čeprav ga je stari oče John Paul Getty I. ob poroki razdedinil, je po smrti družinskega starešine postal glavni upravičenec sklada Sarah C. Getty Trust in podedoval celo premoženje.

Zakaj si morate ogledati serijo Trust? Režiser Danny Boyle, scenarist Simon Beaufoy, igralci Donald Sutherland, Hilary Swank, Harris Dickinson, Michael Esper, Brendan Fraser, Anna Chancellor in Luca Marinelli na predstavitvi serije. Foto: Getty Images Ker serija mogoče odgovori na vprašanje, ali je šlo res za potegavščino.

Ker v seriji igrata Donald Sutherland in Hilary Swank. Skupaj sta igrala že v Hilaryjinem prvem filmu Buffy – izganjalka vampirjev, ko je bila Hilary stara 16 let.

Ker vidimo, da si sreče ne kupimo z denarjem.

Ker je Sutherland pohvalil izjemno dober scenarij.

Ker nas bo napeta zgodba povsem prevzela.

Ker je posneta po resničnih dogodkih. Preizkušajte HBO GO en mesec brezplačno!

Ne zamudite novih sezon hit serij

Michelle Vergara Moore, Toby Leonard Moore, Jack Donnelly in Malin Akerman na premieri tretje sezone serije Milijarde v New Yorku. Foto: Getty Images

V tretji sezoni serije Milijarde (Billions, 3. sezona, premiera: 26. marec) bomo lahko spremljali zakulisno dogajanje v svetu newyorških visokih financ. Serija je edinstvena kombinacija popolne zabave in iskrivih komentarjev trenutnega gospodarskega dogajanja. Finančne zgodbe so seveda začinjene s strastjo, ljubeznijo in kriminalom.

Kmalu po tem, ko se je lani poleti končala četrta sezona Silicijeve doline (Silicon Valley, 5. sezona, premiera: 26. marec), so se oboževalci že lahko razveselili nadaljevanja o druščini ekscentričnih genijev. V novi sezoni sicer ni enega glavnih junakov serije T. J. Millerja, ki je igral programerja Erlicha Bachmana.

Povsem nova serija Barry v osmih delih, ki prinaša obilico črnega humorja, spremlja nekdanjega marinca Barryja (Bill Hader), ki zdaj dela kot ceneni plačanec. Preteklost ga lovi na vsakem koraku, tudi ko se odloči posvetiti novemu življenju v gledališkem svetu.

Seriji, ki sta zanetili ogenj Če do zdaj še nismo gledali dveh ključnih serij v zadnjem času, je zdaj zadnji čas, da nadoknadimo zamujeno. Aprila prihajata drugi sezoni serij Westworld (premiera: 23. april) in Deklina zgodba (The Handmaid’s Tale, 2. sezona, premiera: 26. aprila).

Je umetna zavest še dovolj daleč?

Foto: Getty Images

Znanstvenofantastični vestern Westworld je serija o futurističnem lunaparku, ki jo poleg izjemne večplastne zgodbe odlikuje tudi izjemna igralska zasedba: Anthony Hopkins, Sidse Babett Knudsen, Ed Harris, Evan Rachel Wood in Thandie Newton. Serija o nastanku umetne zavesti in prihodnosti grešnih misli je bila lani nominirana za tri zlate globuse.

Ko "sužnja" sproži plaz

Igralke Alexis Bledel, Madeline Brewer, Yvonne Strahovski, Elisabeth Moss, Samira Wiley in Amanda Brugel na Zlatih globusih januarja v Beverly Hillsu. Foto: Getty Images

Druga, ki ji je treba posveti vso pozornost, pa je Deklina zgodba, ki je bila lani velika zmagovalka Emmyjev. Serija, posneta po istoimenski literarni predlogi slovite kanadske pisateljice Margaret Atwood, velja za najvplivnejšo lanskega leta. Vplivala naj bi celo na hollywoodsko gibanje #MeToo.

Zgodba se dogaja v bližnji prihodnosti, ko oblast prevzame verska fundamentalistična struja. Govori o spolnih sužnjah, ki so po okoljski katastrofi ohranile plodnost in so prisiljene živeti kot priležnice in nadomestne matere premožnim parom. Glavno vlogo ima z emmyjem nagrajena Elisabeth Moss.

Inteligentna pripoved obeh serij, vrhunski posnetki in igra nas bodo prepričali, da se tudi mi odpravimo na fantazijsko pot po bližnji distopični prihodnosti.