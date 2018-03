Dobrodošli na novem TV-programu z dramo v svojem srcu #video

Televizija Telekoma Slovenije

Epic Drama je razkošen TV-program, na katerem predvajajo priznane in privlačne dramske serije velikega formata, kakršna je prihajajoča Miniaturistka.

Med številnimi zanimivimi vsebinami, ki si jih boste lahko ogledali na programu Epic Drama, izpostavljamo premiero nove tridelne serije Miniaturistka, hkrati pa vas vabimo, da sodelujete v nagradni igri, ki se navezuje na omenjeno serijo. │ Foto: The Forge in All3media International

Serije najrazličnejših žanrov – med njimi so kriminalni, detektivski, politični, zgodovinski, vojni, akcijsko-pustolovski ter fantazijski – in zgodbe, ki temeljijo na klasičnih književnih delih, na programu Epic Drama predvajajo 24 ur na dan in sedem dni na teden.

Epic Drama – nov dom epske drame

Zgodovinske drame z vsega sveta ponovno pripovedujejo zgodbe iz preteklosti in jih prikažejo na sodoben način, slavijo velike dogodke, velike ljudi in velike "drame" skozi napete zgodbe o strasti, izdaji, ljubezni in izgubi.

Konec meseca ne spreglejte Miniaturistke …

Glavni lik Miniaturistke Petronella Oortman (v seriji jo upodablja vzhajajoča zvezdnica filmov Morgan in Razcepljen Anya Taylor-Joy) temelji na mladi vdovi, ki se je v 17. stoletju poročila s premožnim trgovcem Johannesom Brandtom. │ Foto: The Forge in All3media International

Med številnimi zanimivimi vsebinami, ki si jih boste lahko ogledali na programu Epic Drama, še posebej izpostavljamo in s ponosom najavljamo premiero nove tridelne serije Miniaturistka (The Miniaturist).

Hišica za punčke, ki je navdahnila avtorico romana Miniaturistka. To je Petronella Oortman prejela za poročno darilo od svojega moža, danes pa jo hranijo v nizozemskem nacionalnem muzeju Rijksmuseum v Amsterdamu. Ta pretresljiv triler temelji na izjemno uspešnem istoimenskem knjižnem prvencu angleške avtorice in igralke Jessle Burton ter pripoveduje zgodbo o hiši, ki pod svojo razkošno lepoto skriva prepovedane strasti in nevarne skrivnosti.

Zgodba je umeščena v Amsterdam v 17. stoletju, avtorica romana pa je navdih zanjo črpala iz slovite hiše za punčke, ki je bila v lasti žene premožnega nizozemskega trgovca (in glavne junakinje pripovedi) Petronelle Oortman.

… in se potegujte za privlačno nagrado!

Prvi del serije Miniaturistka bodo na programu Epic Drama premierno predvajali v soboto, 31. marca, ob 21. uri.

nagradni igri, ki se navezuje na Miniaturistko, in se potegujete za privlačno nagrado. Več podrobnosti in zanimivosti o seriji Miniaturistka vam bomo razkrili v prihodnjih dneh, že zdaj pa vas vabimo, da sodelujete v

Program Epic Drama je na televiziji Telekoma Slovenije na programskem mestu 251, program Epic Drama HD pa na programskem mestu 252.* Prvi je vključen v programski opciji STANDARD in MEGA HD, drugi v programsko opcijo MEGA HD, oba programa pa omogočata funkcijo sedemdnevnega ogleda nazaj . Če želite izvedeti podrobnosti o posameznih vsebinah in preveriti natančen čas njihovega predvajanja, obiščite najzanesljivejši TV-spored programa Epic Drama. *Velja za komunikator BOX.

Promocijski video TV-programa Epic Drama:

[video: 67940 / ]

