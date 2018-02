Ste pripravljeni na veličasten marčevski ognjemet?

MAREC NA VIASAT EXPLORE

Kanal Viasat Explore je namenjen radovednim gledalcem, ki jih zanima raziskovanje vsega novega in nenavadnega. Preverite, katere nove vsebine si boste na njem lahko ogledali marca.

Dobra dva meseca po silvestrovanju bodo ognjemeti znova razsvetljevali nebo, saj nam bo ekipa montrealskega društva Groupe Fiatlux-Ampleman bo v novi dokumentarni seriji Pirotehniki: slikanje z ognjem pričarala osupljive pirotehnične predstave. │ Foto: Omni film

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Pirotehniki: slikanje z ognjem (Pyros: Painting With Fire)

Od ponedeljka, 5. marca, ob 20.15. │ Sezona: 1. │ Št. epizod: 24 x 30 min.

Nova eksplozivna dokumentarna serija spremlja vihrave umetnike in tehnike montrealskega društva Groupe Fiatlux-Ampleman na njihovem potovanju po svetu.

Foto: Omni film Ti bodo obiskovali eksotične lokacije, se prebijali skozi naporne urnike in težavne vremenske pogoje ter spotoma reševali zapletene tehnične napake, samo da bi lahko razsvetlili nebo z ognjemetnimi vragolijami.

Prostora za napake ne bo, saj je ekipa v projekt vložila več deset tisoč dolarjev, njene podvige pa bo v živo spremljalo več sto tisoč gledalcev. Morebitne napake pa niso le potratne, ampak so lahko tudi smrtonosne.

Brata na delu (Brojects)

Foto: Blue Ant Media

Od ponedeljka, 5. marca, ob 17. uri. │ Sezona: 3. │ Št. epizod: 13 x 30 min.

Kevin in Andrew se vračata na male zaslone z novo paleto avantur "naredi sam" v svoji koči. Ob pomoči prijatelja, inženirja Walkerja, se bosta brata pognala za sanjami in poskušala zgraditi popolno hišico za odmik od sveta.

Iznajdljiva trojica bo izdelala nove osupljive različice tradicionalnih koč, brata pa se bosta ob nejevolji drugih družinskih članov še naprej zmedeno lotevata oblikovanja in gradnje edinstvenih stvaritev, kot so moške votline, elegantne šotorske spalnice ter jezerske barke na štirikolesni pogon.

Prenova krip (Flipping Bangers)

Foto: TCB

Ob četrtkih, od 15. marca, ob 21.45. │ Sezona: 1. │ Št. epizod: 10 x 60 min.

Gus Gregory in Will Trickett bosta postavila svoji karieri na stranski tir, da bi uresničila svoje sanje in zaslužiti s preprodajo avtomobilov. Na voljo imata zelo omejen proračun, zato se osredotočita na vozila, ki jih nihče ne želi.

Da pa bi bil izziv še večji, ima dvojec na voljo le pet dni, da v delavnici predela posamezen avtomobil. Če jima v tem času uspe odpraviti nekatere težave, lahko s prodajo podvojita vrednost svoje naložbe, pokrijeta nastale stroške in prejmeta plačilo. Če pa ta cilj zgrešita, bosta izgubila denar in njun podvig bo propadel.

Avtomobili v njunih rokah sicer niso ferrariji, vseeno pa so videti zanimivi in nenavadni. "Iščeva avtomobile, ki so nama všeč," pravi Gus. "V čem bi sicer bil smisel vsega skupaj?"

Orjaški krap (Monster Carp)

Foto: TVF International

Od ponedeljka, 26. marca, ob 21.45. │ Sezona: 2. │ Št. epizod: 4 x 60 min.

Po velikem uspehu prve sezone se fantje vračajo na male zaslone z novo ribiško avanturo. Navdušencu nad krapi Aliju Hamidiju se bosta pri iskanju največjih primerkov teh rib pridružila njegova ribiška kolega Tom Dove in Darrell Peck.

V tej sezoni bodo med drugim obiskali velik ribolovni rezervat, odmaknjena gorska jezera in bogata komercialna ribolovna območja. Med odkrivanjem nenavadnih in čudovitih kultur ter običajev z vseh koncev sveta pa se bo med fanti vnela tudi tekmovalnost.