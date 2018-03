Na malih zaslonih bo razsajala Črna smrt

MAREC NA EPIC DRAMA

Na TV-kanalu Epic Drama domujejo najboljše in najbolj znane zgodovinske dramske serije. Preverite, katere vrhunske vsebine bomo na njem lahko spremljali marca.

Črna smrt

Ta napet zarotniški triler, prežet s spletkami in izdajstvi, vas bo popeljal nazaj v nepredvidljivo obdobje, ko sta zatiranje ljudstva in hedonizem obstajala z roko v roki.

Ob nedeljah, od 18. marca, ob 22. uri. │ Sezona: 1. │ Št. epizod: 6 x 60 min.

Igrajo: Pablo Molinero, Sergio Castellanos, Manolo Solo, Javier Botet

Foto: Sky Vision Sevillo, ki velja za enega od najbogatejših in najpomembnejših mest na svetu, v 16. stoletju zajame črna smrt. To mesto je evropska vstopna točka za zlato iz Novega sveta, kjer se pod navidezno pobožnostjo skrivajo strah, pohlep in vpliv.

Samostani so zanemarjeni, bordeli nadzorovani in bolnišnice uporabljajo namesto grobišč. Vladata misticizem in kaos. Mateo, nekdanji heretik, se mora vrniti v mesto, kjer so ga obsodili na smrt, a mu Sveti urad ponudi možnost za odvezo.

Če reši primer poplave umorov, ga bodo pomilostili. Za Matea to pomeni življenje ali smrt, medtem pa se trupla, označena z znakom hudiča, kopičijo.

Miniaturistka

Na seriji priljubljenih romanov zasnovan triler o hiši, ki pod svojo razkošno lepoto skriva prepovedane strasti in nevarne skrivnosti.

Od sobote, 31. marca, ob 21. uri. │ Sezona: 1. │ Št. epizod: 3 x 60 min.

Igrajo: Romola Garai, Anya Taylor-Joy, Joy, Alex Hassell, Hayley Squires

Foto: All3Media Leta 1686 18-letna Nella Oortman potrka na vrata velike hiše v najbogatejši četrti Amsterdama. Polna upov in sanj je pripotovala z mirnega podeželja, da bi začela novo življenje kot žena premožnega trgovca Johannesa Brandta.

Namesto Johannesa jo na vratih pričaka njegova brezčutna sestra Marin in Nella kmalu ugotovi, da v družini Brandtovih nič ni tako, kot se zdi. Ko se končno pojavi Johannes, ji podari prav nenavadno poročno darilo: hišo za punčke po modelu njune hiše.

To hišo naj bi opremila skrivnostna miniaturistka, katere majhne stvaritve odražajo resnično dogajanje znotraj hiše in navidezno napovedujejo in razkrivajo prihodnost z vznemirjajočo točnostjo.

Pan Am

Dobrodošli na krovu, prosimo, pripnite si varnostne pasove ... Avantura se začenja!

Ob sredah, od 13. marca, ob 21.45. │ Sezona: 1. │ Št. epizod: 14 x 60 min.

Igrajo: Christina Ricci, Margot Robbie, David Harbour, Michael Mosley

Piše se leto 1963. Druga svetovna vojna in Koreja sta zgodovina, toda začenja se nova, hladna vojna. Svet se je znašel na robu kulturne revolucije in povsod se obetajo velike spremembe.

Foto: Sony Pictures Television Ta dramska serija nas popelje skozi čas v dobo reaktivcev. Hitra nova luksuzna potniška letala popeljejo potnike in letalsko osebje na potovanje v pokrajino, ki jo oblikujejo romanca, spreminjajoče se družbene vrednote in celo mednarodno vohunstvo.

Glavna stevardesa Maggie uvaja novinko Lauro, medtem pa prvi častnik Ted uporabi ves svoj šarm. Osebje je željno avanture. Med potovanjem v glamurozna mednarodna mesta, kot so Pariz, Berlin, Jakarta in Monte Carlo, si prizadevajo uskladiti svoja življenja, ljubezenske interese, upe in sanje.

Borgia

Bo družina Borgia skupaj odjezdila v sončni zahod ali pa bodo povzročili propad cerkve, in njih samih, v poslednjem izbruhu neizprosnega maščevanja?

Od torka, 13. marca, ob 22. uri. │ Sezona: 3. │ Št. epizod: 12 x 60 min.

Igrajo: John Doman, Mark Ryder, Isolda Dychauk, Art Malik, Stanley Weber

Medtem ko je Lukrecija vladala Rimu v odsotnosti papeža, je zaradi svojega sočutja postala priljubljena tako med kardinali kot prebivalci. Toda zdaj se vrača Rodrigo, papež Aleksander VI., ki nima potrpežljivosti do očarljive prijaznosti svoje hčere, še posebej zato, ker je hudo bolan.

Foto: Beta Film Med številnimi težavami ga najbolj bremenita silovito rivalstvo med kardinali iz Neaplja in Francije, ki se potegujejo za njegovo podporo, ter velika zarota, ki ogroža legitimnost njegove pravice do prestola.

Cesare medtem utrpi sramoten poraz in prosi genialnega Leonarda da Vincija, da bi izumil orožje, ki je zmožno povzročiti nepopisno uničenje. Rodrigo znova zavrne Giulio, zato kuje maščevanje s pomočjo črne magije.

Lukrecijina zveza z di Calabrio pristane na veliki preizkušnji zaradi njenih čustev do Alfonsa d'Este. Zavedajoč se slabega zdravja, Rodrigo dobro ve, da bo moral izbrati med zvestobo do Boga in svoje družine.