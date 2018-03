Naj bo komedija, grozljivka ali drama, samo da je v njej mama #video

TV-priporočila

Pred materinskim dnevom smo na malih zaslonih poiskali zabavne, srhljive in ganljive celovečerce, v katerih kraljujejo same nosečnice in mame. Pričakujte veliko smeha in nemalo materinske drame.

Mama je ena sama, okusov je več. V nedeljo, 25. marca, ji lahko namesto rožice podarite oziroma priporočite ogled filma, ki bo ustrezal njenemu, pa naj bo to komedija, kot je Odštekani petek, grozljivka, kot je kontroverzna Mati!, ali drama, kot je z oskarjem nagrajena Soba.

MATERINSKE KOMEDIJE

Napumpana (Knocked Up, 2008)

[video: 67956 / ]

Film je na voljo v videoteki DKino.

Boleče smešna komedija Judda Apatowa o uspešni novinarki (Katherine Heigl), ki po avanturi z nedoraslim moškim (Seth Rogen) nenačrtovano zanosi in se na njegovo veliko presenečenje odloči, da bo obdržala otroka.

Odštekani petek (Freaky Friday, 2003)

V soboto, 17. 3., ob 11. 35 na FOX Movies.*

Jamie Lee Curtis in Lindsay Lohan v priredbi Dinseyjeve medgeneracijske komedije o materi in hčerki, ki ne najdeta skupnega jezika, dokler zaradi prerokbe kitajskega piškotka ne zamenjata teles.

Mamma Mia (Mamma Mia!, 2008)

[video: 61571 / Mamma Mia!]

V nedeljo, 25. 3., ob 20. uri na Kino.* │ Na voljo tudi v videoteki DKino.

Romantičen muzikal, ki slavi mame, hčere in očete ter izgubljene in nove ljubezni. Uspešnice skupine Abba v filmu prepevajo Meryl Streep, Amanda Seyfried, Pierce Brosnan in Colin Firth.

Vrnitev k mami (Retour chez ma mere, 2016)

V sredo, 21. 3., ob 10.35 na HBO 2.* │ Na voljo tudi na HBO OD in HBO GO.

Francoska komedija o 40-letni Stéphanie in njeni zaščitniški mami, ki sta prisiljeni znova zaživeti pod isto streho, ko hčerka izgubi službo.

Poredne mame 2: Božič (A Bad Moms Christmas, 2017)

[video: 67932 / ]

Film je na voljo v videoteki DKino in spletni videoteki DKino na www.tvin.si. │ Več o filmu.

Nadaljevanje komične uspešnice iz leta 2016, v katerem se izvirnim junakinjam (Mila Kunis, Kristen Bell, Kathryn Hahn) pridružijo njihove mame (Susan Sarandon, Cheryl Hines, Christine Baranski).

Najeta mama (Baby Mama, 2008)

Komedija zmešnjav o uspešni poslovni ženski (Tina Fey), ki si zaželi otroka, ker pa ne more zanositi, najame nadomestno mati (Amy Poehler), da to stori namesto nje. • V nedeljo, 25. 3., ob 12. uri na FOX Movies.*

S petimi cezarji, tudi za najboljši francoski film leta, nagrajena avtobiografska komedija o neodločnežu, ki se poskuša izviti iz vpliva pokroviteljske matere (oba igra režiser filma Guillaume Gallienne) in poiskati lastno identiteto. • V videoteki DKino.

Mamin novi frajer (My Mom's New Boyfriend, 2008)

Kriminalna romantična komedija o zveznemu agentu, ki mora vohuniti za lastno mamo (Meg Ryan). Medtem ko je bil sin na usposabljanju, je mati postala prava lepotica, hkrati pa se je spustila v razmerje z moškim (Antonio Banderas), ki ga sumijo kraje umetnin. • V nedeljo, 25. 3., ob 11.50 na CineStar Action & Thriller.

Razglednice iz pekla (Postcards from the Edge, 1990)

Komična drama, ki jo je Mike Nichols posnel po scenariju in delno avtobiografskem romanu Carrie Fischer, obravnava zasvojenost in zapleten odnos med dvema hollywoodskima igralkama – materjo (Shirley MacLaine) in njeno hčerko (Meryl Streep). • V petek, 23. 3., ob 11.10 na TV 1000.*

Mati (Mother, 1996)

Beatricin (Debbie Reynolds) 40-letni sin John (Albert Brooks) se nenadoma odloči vrniti domov in tako zmoti njeno blaženo samoto. • Na voljo na HBO OD in HBO GO.

MATERINSKE DRAME

Soba (Room, 2015)

[video: 61271 / Soba (Room)]

V četrtek, 5. 4., ob 21.05 na CineStar TV Premiere 2. │ Ocena filma Soba.

Tankočutna in presenetljivo optimistična drama o mami in sinu (Brie Larson in Jacob Tremblay), ki sta več let preživela v zvočno izolirani vrtni lopi z enim strešnim oknom, ločena od preostalega sveta.

Film je bil nominiran za štiri oskarje, tudi za najboljši celovečerec leta, Larsonova pa je zasluženo prejela zlati kipec za najboljšo glavno igralko.

Ženske 20. stoletja (20th Century Women, 2016)

V sredo, 28. 3., ob 3.35 na Cinemax 2.* │ Na voljo tudi na HBO OD in HBO GO.

Zgodba o zrelejši materi samohranilki (Annette Bening), ki v 70. letih prejšnjega stoletja vzgaja najstniškega sina, pri čemer ji pomagata mlajši ženski (Elle Fanning in Greta Gerwig).

Med morjem in zemljo (Between Sea and Land, 2016)

[video: 66269 / ]

V petek, 23. 3., ob 1. uri na Cinemax 2.* │ Na voljo tudi na HBO OD in HBO GO.

Čustven portret moškega (tega igra kolumbijski režiser in scenarist filma Manolo Cruz), ki trpi za mišično distrofijo in za katerega skrbi požrtvovalna mati. Film je prejel nagradi občinstva in žirije na festivalu Sundance ter nagrado občinstva na 27. Liffu.

24 tednov (24 Wochen, 2016)

V sredo, 21. 3., ob 20.05 na TV SLO 1.*

Uspešna komedijantka, žena in mati devetletne hčerke se v šestem mesecu nosečnosti spopade s krutim dejstvom: otrok, ki ga nosi, se bo rodil z Downovim sindromom in hudo srčno okvaro.

Julieta (2016)

[video: 62304 / ]

Film je na voljo v videoteki DKino.

Za zlato palmo nominirana melodrama Pedra Almodóvarja o ženski, ki svoji odtujeni hčeri piše pismo, prek katerega razkrije zgodbo o ljubezni, izgubi, krivdi in muhasti življenjski usodi, ki jo je prepričala, da so se ji vse dobre stvari zgodile v preteklosti.

Mati in hči (Mother and Child, 2008)

Ganljiva drama z odlično igralsko zasedbo (Naomi Watts, Annette Bening, Kerry Washington, Samuel L. Jackson) prikaže življenjske usode treh žensk, usodno zaznamovanih z dejanjem posvojitve. • Film je na voljo v videoteki VOYO.

Mamin seznam (Mum's List, 2016)

Po knjižni uspešnici posneta ganljiva zgodba o družini iz Severnega Somerseta, katere življenje se zasuka na glavo, ko mati zboli za neozdravljivim rakom na dojki. • V soboto, 24. 3., ob 20. uri na HBO.*

Mati najinega sina (Too Close to Our Son/Au plus pres du soleil, 2015)

Zakonca Sophie in Olivier sta pravnika in starša posvojenega najstnika. Njegova rodna mati se znajde v pravnem sporu s sodnico, hkrati pa se zaplete v ljubezensko afero z odvetnikom. • V torek, 20. 3., ob 11.30 na Cinemax.* │ Tudi na HBO OD in HBO GO.

Matere in hčere (Mothers and Daughters, 2016)

Drama, v kateri se prepleta pet zgodb o tem, kaj pomeni biti mama. V filmu igrajo Susan Sarandon, Christina Ricci, Sharon Stone, Courteney Cox, Mira Sorvino in Selma Blair. • V soboto, 24. 3., ob 21.15 na POP TV.*

Eva Nová (2015)

Večkrat nagrajena slovaška drama o igralki, ki je pred leti zapustila svojega sina zaradi kariere. Zdaj se z odvajanja od alkohola vrne odločena, da bo popravila pretekle napake. • Na voljo na HBO OD in HBO GO.

MATERINSKE GROZLJIVKE IN SRHLJIVKE

Mati! (Mother!, 2017)

[video: 67838 / ]

Film je na voljo v videoteki DKino. │ Več o filmu Mati!

Kontroverzna psihološka srhljivka Darrena Aronofskega o ljubezni, predanosti in žrtvovanju. Film, v katerem igrajo Jennifer Lawrence, Javier Bardem, Ed Harris in Michelle Pfeiffer, se je na beneškem filmskem festivalu potegoval za zlatega leva.

Pogovoriti se morava o Kevinu (We Need to Talk About Kevin, 2011)

Film je na voljo v videoteki DKino. │ Ocena filma.

Neprizanesljiv, pogumen in iskren portret materinstva ter pretresljiv pogled na krivdo, izgubo in sramoto, ki se nam razkrije skozi oči matere najstniškega množičnega morilca. V vlogah matere in sina blestita Tilda Swinton in Ezra Miller.

Oči moje matere (The Eyes of My Mother, 2016)

[video: 65852 / ]

V ponedeljek, 19. 3., ob 0.55 na Cinemax.* │ Na voljo tudi na HBO OD in HBO GO.

Na Sundanceu prikazana črno-bela srhljivka Nicolassa Pescea pripoveduje zgodbo o hčerki nekdanje očesne kirurginje, ki prebiva na odročni portugalski kmetiji, kjer jo mati uči človeške anatomije.

Za sina (Moka, 2016)

Francosko-švicarski psihološki triler o obsedeni ženski, ki ima pred seboj samo en cilj: da bi našla voznika rjavega mercedesa, ki je povozil njenega sina in ji za vedno spremenil življenje. • V torek, 6. 4., ob 12.40 na Cinemax 2.* │ Tudi na HBO OD in HBO GO.

Oskarjevka Halle Berry v napetem trilerju o požrtvovalni materi samohranilki, ki se poda v lov za ugrabiteljema svojega sina. • V videoteki DKino.

Mamina skrivnost (My Mother's Secret, 2012)

Ko najstnica odkrije, da za nedavnimi bančnimi ropi stoji njena mama, se odloči, da ji bo pomagala. Izkaže se, da je vse skupaj bolj zapleteno, kot se sprva zdi. • V soboto, 17. 3., ob 13.45 na Planet PLUS.*

Dvakratna nominiranka za oskarja Naomi Watts v kriminalnem dramatičnem trilerju o materi samohranilki, ki poskuša po navodilih svojega sina rešiti mlado dekle pred njenim nasilnim očimom. • V videoteki DKino.

Programska mesta na televiziji Telekoma Slovenije

PROGRAM: PROGRAMSKO MESTO: OGLED NAZAJ?* Videoteka DKINO 5 Planet TV │Planet HD 3│13 DA Planet 2 │Planet 2 HD 22│24 DA Planet PLUS │ Planet PLUS HD 21│23 DA HBO On Demand │HBO GO 203│240 HBO │ HBO 2 │ HBO 3 6 in 201 │ 204 │ 206 DA Videoteka VOYO 239 Cinemax │ Cinemax 2 208 │ 209 DA Kino 219 DA FOX Movies 216 DA TV SLO 1 │ TV SLO 2 1 │ 2 DA Videoteka Pickbox 242 CineStar TV Action & Thriller 224 NE CineStar TV Premiere 2 227 │ 228 (HD) NE POP TV 4 │ 14 (HD) DA TV 1000 705 DA

*Možnost sedemdnevnega ogleda za nazaj velja za linearne programe.

Preberite tudi: