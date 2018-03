Igra v znanih filmih, a njegovega obraza ne poznate. Zakaj? #foto #video

Foto: Getty Images

57-letni Doug Jones je v svoji bogati karieri, ki traja že več kot 30 let, igral v vrsti odmevnih televizijskih serij in filmov, a sta njegovo ime in predvsem obraz bolj ali manj neznana. Jones namreč praviloma nastopa v vlogah pošasti, Nezemljanov in podobnih bitij, za katere ga z masko in kostumi spremenijo do neprepoznavnosti. Nazadnje je tako nastopil v Obliki vode, filmu, ki je letos osvojil štiri oskarje, med njimi za najboljši film.

Poglejte, ali igralca opazite v napovedniku filma:

Ste ga videli? Seveda ste ga, Jones v Obliki vode igra bitje dvoživko, v katerega se zaljubi glavna junakinja Elisa, ki jo igra Sally Hawkins.

Doug Jones v Obliki vode Foto: IMDb

Jones je z režiserjem Oblike vode Guillermom del Torom sodeloval že pri vrsti filmov, kot so Mimik, Favnov labirint in Hellboy, videli pa ste ga tudi v drugih znanih filmskih in televizijskih izdelkih. V filmu Fantastični štirje: Prihod Srebrnega letalca je igral naslovno vlogo, torej Srebrnega letalca, v seriji Zvezdne steze: Discovery pa je poveljnik Saru.

Kot poveljnik Saru v Zvezdne steze: Discovery Foto: IMDb

Kot Favn v Favnovem labirintu Foto: IMDb

Kot Bledi mož v Favnovem labirintu Foto: IMDb

Kot Abe Sapien v franšizi Hellboy Foto: IMDb

Srebrni letalec v Fantastični štirje: Prihod Srebrnega letalca Foto: IMDb

Jones se je na fakulteti ukvarjal s pantomimo, njegovo kariero pa je sredi 80. let zagnal nastop v McDonald'sovem oglasu, kjer so ga oblekli v luno in postavili za klavir:

"S to vlogo sem si prislužil sloves 'tistega visokega in suhega tipa, ki je pripravljen nositi kostume, se v njih dobro giblje in se zaradi tega nič ne pritožuje,'" je v intervjuju za Great Big Story pojasnil Jones.

Prvi film, v katerem je nastopil, je bil Batman se vrača iz leta 1992, v katerem je igral zlobnega "suhega klovna", vlogo pa je dobil zaradi svoje izredne gibčnosti. Do danes je sledilo več kot 150 različnih produkcij.

Kot je Jones pojasnil v intervjuju za Great Big Story, kjer so ga poimenovali "Najbolj slaven igralec, ki ga nikoli niste videli", so preobrazbe v like, ki jih igra, zelo različne. "Včasih gre le za kostum, ki si ga nadenem, včasih pa za masko, ki mi jo nanesejo na celotno telo," je povedal. Preobrazba v poveljnika Saruja v Zvezdnih stezah recimo traja dve uri, kar je po njegovih besedah "milostno malo", medtem ko so ga v Aba Sapiena v Hellboyu spreminjali po sedem ur.

Posebni učinki ne morejo nadomestiti človeka v maski

"Biti oblečen v gumo od glave do pet je točno tako, kot si predstavljate - bolj vroče, kot bi si želel, maska je težja, kot bi si želel, in te izolira bolj, kot bi si želel," je svoje delo opisal Jones. "Zakaj se torej s temi mukotrpnimi preobrazbami ukvarjamo v času, ko je mogoče pošasti ustvariti s posebnimi učinki? Mislim, da ljudje radi gledamo ljudi. Tudi če gre za pošast, si želimo človeške interpretacije te pošasti."