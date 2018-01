Mati! (Mother!)

Kmalu v videoteki DKino!

Kontroverzna psihološki srhljivka Darrena Aronofskega o ljubezni, predanosti in žrtvovanju. Film, v katerem igrajo Jennifer Lawrence, Javier Bardem, Ed Harris in Michelle Pfeiffer, se je na beneškem filmskem festivalu potegoval za zlatega leva.

Mother! © 2017 Paramount Pictures. All rights reserved.

ZDA/2017/116 min.

Režija: Darren Aronofsky

Igrajo: Jennifer Lawrence, Javier Bardem, Ed Harris, Michelle Pfeiffer, Brian Gleeson, Kristen Wiig

Žanr: Psihološka srhljivka

Ocena IMDb: 6,8/10│ Rotten Tomatoes: 69 %

Sloviti režiser Darren Arnofsky predstavlja srhljivko, v kateri se znajde na preizkušnji ljubezensko razmerje med nekoč uspešnim pesnikom, ki trpi za pisateljsko blokado, in njegovo predano ženo.

Medtem ko on v svojem kabinetu išče navdih za novo pesniško zbirko, se ona posveča obnovi njune podeželske hiše, ki jo je pred leti uničil požar. Ko pa nekega dne v njun dom vstopita nepovabljena gosta, sprožita niz nenavadnih dogodkov, ki ogrozijo mirno življenje tega para.

"Težko natančno določim, od kod je ta film prišel. Deloma so me navdahnili naslovi novic, s katerimi se srečujemo vsako sekundo vsak dan, deloma neskončni piski obvestil na pametnih telefonih, deloma dogodki, ki so se zgodili na Manhattnu med divjanjem orkana Sandy.

Del filma izhaja iz mojega srca, del pa iz mojega drobovja. Kolektivno gre za recept, ki ga ne bom mogel nikoli več ponoviti. Vem pa, da je ta film najbolje servirati v majhnem kozarčku in spiti na dušek. Zeksajte ga. Salutirajte mu!" Darren Aronofsky, režiser in scenarist filma

Zanimivosti: • Film je bil premierno prikazali v tekmovalni sekciji 74. beneškega filmskega festivala, kjer je naletel na deljene odzive občinstva – nekateri gledalci so ga nagradil s stoječimi ovacijami, slišali pa so se tudi glasni vzkliki neodobravanja. • Režiser in scenarist filma Darren Aronofsky (Rekvijem za sanje, Črni labod, Rokoborec, Noe) je teden pred premiero filma izdal izjavo za javnost, v kateri je opisal zasnovo projekta in pojasnil, da je prvo različico scenarija napisal v petih dnevih. (Del njegove izjave si lahko preberete v zgornjem citatu.) • V filmu igrata dva prejemnika oskarja, Jennifer Lawrence (Za dežjem posije sonce) in Javier Bardem (Ni prostora za starce), ter trije nominiranci za to nagrado – Michelle Pfeiffer, Kristen Wiig in Ed Harris. • Jennifer Lawrence je film opisala kot alegorijo, v kateri njen lik predstavlja Mati Zemljo, Bardemov lik predstavlja stvarnika, Pfeifferjeva in Harris pa naj bi upodabljala Evo oziroma Adama. • Noben lik v filmu nima osebnega imena, lik, ki ga igra Bardem (Him/On), pa je edini, ki je v odjavni špici zapisan z veliko začetnico. • Lawrenceova je v vseh prizorih bosa. To idejo je igralka prispevala sama, saj je menila, da lepo poudari povezanost njenega lika s hišo. Nazadnje se je zvezdnica v vlogo tako vživela, da si je med snemanjem klimaktičnih prizorov zlomila rebro. • V filmu ni nobene glasbene podlage. To je skladatelj Jóhann Jóhannsson (Sicario, Prihod) sicer ustvaril, a sta se z režiserjem na koncu strinjala, da je bolje, če je ne vključi v film. • Jennifer Lawrence in Darren Aronofsky sta med produkcijo filma začela romantično razmerje.

