Jure Godler: Po prstih smo jih dobili zaradi Wernerja #video

Na Planet TV se v petek, 23. marca, ob 22. uri vrača nova sezona priljubljenega šova Ta teden z Juretom Godlerjem. Po besedah voditelja Jureta Godlerja bo sedma sezona postregla z novimi presenečenji, ekipa ustvarjalcev pa bo to pomlad še bolj ostra in neusmiljena, kot smo je bili vajeni v preteklosti. V prvi oddaji se bodo tako v svojem slogu lotili nedavnega odstopa predsednika vlade Mira Cerarja.

Video: Planet TV

Alfa in omega priljubljenega šova Jure Godler je voditeljici Lili Žagar v pogovoru za oddajo Dan. pojasnil, da je ekipa oddaje Ta teden z Juretom Godlerjem premor po zadnji oddaji decembra lani vzela izjemno resno.

"To bo velika vrnitev. Ta premor smo si vzeli zato, da smo lahko v teh treh mesecih nabrali veliko zanimivega materiala. Sranje bomo zdaj vrgli stran, za gledalce pa bomo izbrali le najboljše," je napovedal Godler.

"To bo Jure Godler brez cenzure"

Po njegovih besedah bo ekipa ustvarjalcev to pomlad še bolj drzna, kot je bila doslej. "Ta sezona bo šla še bolj na nož. Tokrat resnično ne bomo imeli nobenih zadržkov. To bo Jure Godler brez cenzure," je pojasnil Godler.

V prvi oddaji nove sezone bodo tako podrobno secirali odstop premierja Mira Cerarja, kontroverzno maketo drugega tira, pojav kokaina v ljubljanskem vodovodu, gledalcem pa pripravljajo tudi prav posebno presenečenje. "V studio prihaja poseben gost, ki nam bo pojasnil marsikaj v zvezi s Cerarjevim odstopom," je bil skrivnosten voditelj priljubljene satirične oddaje.

Po prstih so jih dobili zaradi Wernerja

Na vprašanje voditeljice, ali so jih ustvarjalci zaradi šaljivih pripomb na račun katerega od znanih Slovencev v zadnjih letih kdaj dobili po prstih, je Godler odgovoril, da so bili okarani zgolj enkrat.

"To pa zato, ker smo se delali norca iz človeka, iz katerega se v Sloveniji ne sme delati norca. Po prstih smo jih dobili zaradi Wernerja. To je bila majhna težava, ampak nas to ne bo ustavilo. Absolutno se ne bojimo nikogar," je še dodal Godler.

Novo sezono oddaje Ta teden z Juretom Godlerjem boste na Planet TV lahko spremljali ob petkih ob 22. uri. Prva oddaja bo na sporedu v petek, 23. marca.