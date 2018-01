Ugrabitev (Kidnap)

ZDA/2017/91 min.

Režija: Luis Prieto

Igrajo: Halle Berry, Sage Correa, Chris McGinn, Jason George, Lew Temple, Malea Rose, Brice Fisher

Žanr: Akcijski kriminalni triler

Ocena IMDb: 5,9/10│ Rotten Tomatoes: 38 %

Čeprav v ZDA vsakih 40 sekund izgine en otrok, starši le redko pomislijo, da bi se lahko to zgodilo tudi njim. Nedolžen dan v parku se prelevi v tragedijo, ko Karla opazi, kako dva neznanca njenega šestletnega sinka potisneta na zadnji sedež avtomobila in odbrzita.

Ker nima ne registrske številke avta ne telefona, da bi poklicala policijo, se mora Karla za sinom podati sama. V divjem pregonu, v katerem ji bo vsak hip zmanjkalo goriva, mora požrtvovalna mati sprejemati težke odločitve, če želi še kdaj videti svojega sina.

"Sleherni starš na tem planetu se bo poosebil s skoraj nadnaravno močjo, ki jo premoremo vsi, kadar se naši otroci znajdejo v nevarnosti." Halle Berry, igralka in soproducentka filma

"Ne vem, ali je v človeški in celo živalski naravi kaj silnejšega od materine ljubezni do otroka." Erik Howsam, soproducent filma

Zanimivosti:

• Film bi moral prispeti v kinematografe že oktobra 2015, a so njegovo premiero zaradi finančnih težav in bankrota podjetja Relativity Media, ki je bilo odgovorno za ameriško distribucijo filma, večkrat prestavili.

Obiskovalci kinematografov so si film lahko ogledali šele dobri dve leti in pol po tem, ko so ustvarjalci sklenili produkcijo – avgusta 2017.

• Ugrabitev je prvi celovečerec, ki so ga posneli pod okriljem produkcijskega podjetja 606 Films, katerega ustanoviteljica je glavna zvezdnica in soproducentka filma Halle Berry.

• To je po Klicu v sili (2013) že drugi triler Berryjeve, ki se vrti okoli ugrabitve otroka.

• Lew Temple in Christopher Berry sta bila soigralca že v priljubljeni TV-seriji Živi mrtveci.