Poredne mame 2: Božič (A Bad Moms Christmas)

ZDA, Kitajska/2017/99 min.

Režija: Jon Lucas, Scott Moore

Igrajo: Mila Kunis, Kathryn Hahn, Kristen Bell, Christine Baranski, Susan Sarandon, Wanda Sykes

Žanr: Komedija

Ocena IMDb: 5,5/10│ Rotten Tomatoes: 29 %

Naše tri podcenjevane in preobremenjene mame se tokrat spopadejo z izzivi, ki spremljajo priprave na največji preizkus za sleherno mamo – praznovanje božiča.

Skrb za popolne praznike in ustvarjanje božičnega vzdušja je že sam po sebi velik zalogaj, letos pa je njihova naloga še toliko zahtevnejša, saj morajo gostiti in zabavati še lastne mame.

Čeprav bodo te svoje hčere spravile v številne stresne situacijo, bodo Amy, Carla in Kiki nazadnje s svojimi mami vzpostavile pristnejši odnos in ustvarile še posebej nepozabne praznike.

"Dogodki, ko se na kupu zbere vsa družina, ki je ne vidimo pogosto ali pa je najraje sploh ne bi videli, so sod smodnika in pravo strelivo za komedijo, še posebej, če je vanje vpleten tudi alkohol." Jon Lucas, sorežiser in soscenarist filma

Zanimivosti: • Nadaljevanje Porednih mam (2016) je v kinematografe prispelo samo 15 mesecev po premieri izvirnika, tega pa so ustvarjalci obeh filmov najavili samo dva meseca po tem, ko je izvirnik v ZDA končal svojo kinematografsko pot. • Kathryn Hahn je na Susan Sarandon naslovila osebno pismo, v katerem jo je prosila, ali bi igrala njeno mamo. • Kikijino (Kristen Bell) mamo igra Cheryl Hines, čeprav je igralka samo 15 let starejša od Bellove. To je sicer njun drugi skupni projekt po romantični komediji Serious Moonlight (2009). • Mila Kunis in Kristen Bell sta bili prvič soigralki v komediji Pozabi Saro (2008). • V filmu slišimo, da je Céline Dion prejela sedem grammyjev. V resnici jih je prejela pet.

Napovednik filma Poredne mame 2: Božič:

