Kdo je kdo v novi turški seriji Usodna odločitev

Kahraman in Defne sta srečno poročen par brez otrok, njun mir pa kalijo člani Kahramanove družine, ki Defne nenehno kritizirajo, saj bi po njihovem že morala biti mati. Defne nekega dne po prepiru s svojim možem doživi hudo prometno nesrečo, v kateri utrpi težke notranje poškodbe, zaradi katerih ne more zanositi. Ker si na vsak način želi otroka in je za to pripravljena storiti vse, se posvetuje s svojo taščo Kimyet, ki ji predlaga, naj poišče nadomestno mater. Ko ji uspe prepričati Kahramana, začneta iskati žensko, ki bo nosila njunega otroka.

Usoda ju sreča z mlado, lepo in naivno Elif, ki zaradi tragičnih zapletov v svojem življenju ne vidi druge rešitve, kot da sprejme ponudbo o nadomestnem materinstvu v zameno za plačilo in prebivališče.

Zgodba se seveda povsem zaplete – Defne je od nesreče neplodna in ko to novico izve Kahramanova mati Kiymet (Gul Onat), ki si ničesar ne želi bolj kot vnuka, se na lastno pest dogovori z zdravnikom, da ta združi Kahramanove in Elifine spolne celice.

Usodna odločitev je zgodba o boju nadomestne matere, da bi obdržala dete, ko ugotovi, da je to v resnici njen biološki otrok. Vse skupaj pa se še bolj zaplete, ko se zaljubi v otrokovega očeta.

Čeprav glavna lika pripadata povsem različnima svetovoma in se na prvi pogled zdi, da nikoli ne bi mogla biti skupaj, se v njuno zgodbo vplete usoda in ju popelje na pot, ki je nista nikoli predvidela. Osrednja tema serije je ljubezen, obravnava pa tudi vprašanja materinstva, družine in otroštva.

O likih:

Kahraman Yorukhan (Ozcan Deniz)

Kahraman po smrti svojega očeta, postane glava družine Yorukhan. Poročen je z Defne, a jo je prenehal ljubiti, ker njegovo srce in duša pripadata Elif. Kahraman jo ljubi bolj kot karkoli drugega na svetu, vendar jima kruta igra usode ne pusti, da bi si ustvarila skupno življenje. Kahraman, ki je ostal z Defne, da ne bi bila mati samohranilka, misli, da je Elif mrtva. Vse dokler je po več letih ne sreča znova kot žene svojega največjega sovražnika.

Elif Dogan (Hatice Sendil)

Elif je mlado in naivno dekle, ki jo je oče prisilil v poroko z moškim, ki ga ne mara, v zameno za izbris dolgov. Njena mama se, da zaščiti svojo hčer, zoperstavi svojemu možu in ga med prepirom po nesreči ubije. Ta nesrečni dogodek vodi Elif, njeno mater in mlajšo sestro k begu v Istanbul. Da bi pomagala sebi in svoji družini, Elif sprejme Kiymetino ponudbo, da bi nosila Defnejinega in Kahramanovega otroka. Po vseh mukah, ki jih Elif doživi po tej usodni odločitvi, se v boju za svojega sina poroči s Kahramanovim sovražnikom in tako postane njegova poslovna partnerica.

Defne Başer Yorukhan (Begum Kutuk Yasaroglu)

Defne, vedno lepa, urejena in oblečena po zadnji modi, si bolj kot karkoli drugega želi otroka. Vsak korak, ki ga naredi v tej smeri, pa v njeno življenje prinese le še več težav. Defne je obupana in na tej točki pripravljena storiti vse, da bi klanu Yorukhan dala naslednika. Ko se po ločitvi in ponovni poroki s Kahramanom že zdi, da bo vse tako, kot mora biti, pa se po več letih vrne Elif, za katero so vsi mislili, da je mrtva. Defne se bo morala zdaj znova boriti, da obdrži moža in sina.

Kıymet Yorukhan (Gül Onat)

Kiyemet ima 65 let in čeprav je trdoglava in stroga, je kot vsaka mati prepričana, da je to, kar počne, najbolje za njene otroke. Odgovorna je za večino konfliktov, ki se odvijejo v družini Yorukhan.

