Spoznajte umetnost vojne z legendarno Mačeto

APRIL NA VIASAT EXPLORE

Aprila bo na program Viasat Explore prispela oddaja Bojevniki: umetnost vojne, ki jo vodi zvezdnik uspešnic Desperado, Od mraka do zore, Planet terorja in Mačeta, sloviti Danny Trejo (na fotografiji prvi z leve), v njej pa se pojavi tudi režiser omenjenih filmov Robert Rodriguez (tretji z leve). │ Foto: GRB

Bojevniki: umetnost vojne (Man at Arms: Art of War)

Od nedelje, 29. aprila, ob 21.45. │ Sezona: 1. │ Št. epizod: 8 x 60 min.

Voditelj Danny Trejo nam bo v oddaji Bojevniki: umetnost vojne predstavil plemenitost bojnega rokodelstva.

Spoznali bomo legendarna orožja, ki so odigrala poglavitno vlogo v nekaterih najbolj nepozabnih prizorih v filmih, računalniških igrah, stripih in na televiziji.

Vrhunski rokodelski mojstri bodo izdelali kopije orožij in oklepov ter tako ustvarili zgodovinsko, sodobno in mitološko opremo za borilne veščine, ki jo bodo strokovnjaki nato preizkusili v praksi.

Moj plavajoči dom (My Floating Home)

Ob sredah, od 11. aprila, ob 21.45. │ Sezona: 2. │ Št. epizod: 14 x 30 min. │ Foto: Windfall

V tej nenavadni dokumentarni seriji so ustvarjalci potovali po svetu in obiskovali ljudi, ki so svoja domovanja zgradili na vodi ali ob njej. Vsaka od predstavljenih družin živi svoje vodne sanje.

Tradicionalne stavbe ob vodi so izredno redke in pregrešno drage, zato morajo družine, ki so desetletja sanjale, da bi se zbudile ob neokrnjenem pogledu na reko ali spremljale sončni zahod nad morjem, sprejeti drastično odločitev in naročiti plavajoči dom.

Vojne krapov (Crap Wars)

Od ponedeljka, 30. aprila, ob 21.45. │ Sezona: 2. │ Št. epizod: 8 x 30 min. │ Foto: Bunker 47

Aprila se na male zaslone vrača priljubljena dokumentarna oddaja o tekmovalnem lovu na krape, v kateri bodo nastopili že znani obrazi in tudi nekaj novih.

V drugi sezoni Vojne krapov se bodo pomerili Ian Russell, Dave Lane, Lee Morris, Ian Macmillan in letošnji novinec Steven Coe, znan tudi pod vzdevkom Pripravljalec.