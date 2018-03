Mačke, kužki in mi v mesecu, ko praznujemo dan Zemlje

April na Viasat Nature

V oddaji Na sledi vaši mački bomo spremljali dvojna življenja mačk, ta mesec bodo na svoj račun znova prišli ljubitelji psov in divjih živali, 22. april pa bo na Viasat Nature posvečen svetovnemu dnevu Zemlje in okoljski problematiki. │ Foto: Autentic

Na sledi vaši mački (Follow Your Cat)

V torek, 10. aprila, ob 14.30. │ Št. epizod: 1 x 60 min.

Ali poznate svojo mačko? Veste, kje se potika, kadar ne prede na vaši zofi v dnevni sobi? Veste, kam se odpravi, ko zapusti vaš dom? Ne veste? No, pa bi radi izvedeli?

S pomočjo strokovnjaka za vedenje mačk in sodobne tehnologije bomo spremljali mačko pri njenih potepanjih v naravo. Začrtala bo svoje poti, razkrila priljubljene skrivne kraje, predstavila svoj teritorij in nam pokazala svoje zabavne navade.

Deset psičkov in mi (10 Puppies And Us)

Od sobote, 28. aprila, ob 16. uri. │ Sezona: 1. │ Št. epizod: 4 x 60 min. │ Foto: Banijay Rights

Ta ambiciozna serija spremlja vzpone in padce desetih kužkov in njihovih družin v ključnem obdobju prvih šestih mesecev skupnega življenja.

Družine v Združenem kraljestvu letno sprejmejo četrt milijona kužkov v svoje domove. Raziskali bomo, kako se ti najbolj priljubljeni hišni ljubljenčki razvijajo, učijo in prilagodijo na zanje nov svet, hkrati pa bomo pozorni na močan vpliv, ki ga imajo na življenje svojih novih lastnikov.

Divja žival v družini (Wild Animal In My Family)

Ob ponedeljkih, od 16. aprila, ob 19. uri. │ Sezona: 1. │ Št. epizod: 3 x 60 min. │ Foto: Sky Vision

Oddaja v treh delih predstavlja izjemne zgodbe treh divjih živali – polarnega medveda, papige in orangutana –, ki so vse življenje živeli v oskrbi ljudi in z njimi razvili zelo globoke in dolgotrajne vezi.

Spremljali bomo njihove vzpone in padce, vso radost in vso bolečino. Ti osupljivi odnosi presegajo meje med biološkimi vrstami in nam ponujajo privilegiran vpogled v um živali, s katerimi si delimo naš planet.

Iskanje Fida (Finding Fido)

Ob sobotah, od 7. aprila, ob 16. uri. │ Sezona: 2. │ Št. epizod: 6 x 30 min. │ Foto: Zee Entertainment

V vsaki epizodi serije strokovnjak za pse Seth Casteel pomaga navdušenemu bodočemu lastniku ali lastnici psa poiskati pravega življenjskega sopotnika za njegov oziroma njen življenjski slog.

Med njimi so psi, ki lastnikom pomagajo premagati sramežljivost, aktivni psi, ki lastnike priganjajo k telovadbi, in celo psi, ki so sposobni prepoznati začetne znake epileptičnega napada.

Svetovni dan Zemlje 2018

V nedeljo, 22. aprila. │ Foto: ZDF

Svetovni dan Zemlje smo prvič praznovali leta 1970. Letos ga bomo obeležili v 193 državah, za koordinacijo dogodkov pa bo poskrbela organizacija Mreža dneva Zemlje (Earth Day Network).

Tri teme letošnjega dneva Zemlje so ekstremno vreme, biotska raznolikost proti izumrtju ter onesnaževanje s plastiko, poudarek pa bo na ekstremnih vremenskih pojavih in njihovih posledicah.

Ekstremni vremenski dogodki so vedno bolj pogosti, znanstveni dokazi pa potrjujejo, da je njihovo naraščanje povezano s človeško dejavnostjo. 22. aprila imamo priložnost za krepitev ozaveščenosti o tej problematiki, tudi s pomočjo spodnjih oddaj.

Vulkanske odisejade

Oddaja spremlja pustolovščine vulkanologa Toma Pfeifferja in članov njegove ekipe. Ti gledalce popeljejo na neponovljivo potovanje v srce aktivnih vulkanov. • Ob 6.20. │ Foto: Blue Ant Media

Nevarno vreme

Nedavne spremembe zemeljskega podnebja so sprožile ekstremne vremenske pojave. Naravne nesreče, kot so orkani, tornadi, vročinski valovi in poplave, so vedno bolj pogoste in nepredvidljive. • Ob 8.25. │Foto: Cineflix

Moč ognjenikov

V času povprečnega človeškega življenja redko pride do velikih ognjeniških izbruhov. Le dokazi preteklih katastrof dajejo slutiti o tem, kaj nas morda čaka v prihodnosti. • Ob 10.05. │ Foto: ZDF

Nemirna zemlja

V tej izjemni seriji vodilni strokovnjaki za naravne nesreče razkrivajo največje katastrofe, ki so v zadnjih 100 tisoč letih prizadele Zemljo. • Ob 12. uri. │ Foto: Drive TV