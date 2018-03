Kako so po 20 letih videti junaki serije Simpatije #foto

Kakšni so zdaj Joey, Dawson, Jen in Pacey? Foto: Getty Images

Se še spomnite Simpatij? Naj vam osvežimo spomin:

Mladinsko TV-serijo o skupini mladostnikov, so snemali od leta 1998 do 2003, predvajali pa so jo po skorajda vsem svetu - ljubezenske in druge tegobe glavnih junakov smo med drugim spremljali tudi v Sloveniji.

Igralci iz serije, ki so svoje kariere nadaljevali z različnimi uspehi, so se ob 20-letnici začetka serije spet zbrali in s serijo fotografij v reviji Entertainment Weekly obeležili za marsikoga presenetljivo visok jubilej.

Tako so Dawson, Joey, Jen in Pacey videti danes:

A post shared by Entertainment Weekly (@entertainmentweekly) on Mar 28, 2018 at 5:38am PDT

Zanimivo je, da je po seriji še najmanj uspelo Jamesu Van Der Beeku, ki je upodobil glavnega junaka Dawsona Leeryja - še najbolj opazen je bil v seriji Zmešana soseda iz stanovanja 23, v kateri je parodiral samega sebe. Michelle Williams, ki je v Simpatijah igrala Jen Lindley, je medtem izjemno uspešna igralka, do zdaj je zbrala že štiri nominacije za oskarja in z vlogo v filmu Moj teden z Marilyn osvojila zlati globus.

Veliko snema tudi Katie Holmes, v Simpatijah Joey Potter, čeprav je treba priznati, da je še največ medijske pozornosti požela s tem, ko se je poročila (in pozneje razšla) s Tomom Cruisom. Joshua Jackson oziroma Pacey Witter pa ima trenutno uspešno televizijsko kariero: imel je glavno vlogo v Foxovi seriji Na robu znanosti (Fringe), zdaj pa je eden glavnih igralcev v prav tako uspešni seriji Prevara (The Affair).

A post shared by Entertainment Weekly (@entertainmentweekly) on Mar 28, 2018 at 5:43am PDT

Ob štirih glavnih igralcih so se na skupinski fotografiji znašli tudi drugi igralci iz Simpatij (ki se jih, roko na srce, slabše spomnimo): Kerr Smith in Meredith Monroe, ki sta igrala Jacka in Andy McPhee, pa Busy Philipps, ki se je kot Audrey Liddell seriji pridružila v zadnjih dveh sezonah, ter Mary Beth Peil, ki je igrala Jenino babico.

"Všeč mi je bilo, da smo bili pri mnogo gledalcih prisotni ravno v letih, ko so se oblikovali," je o seriji, za katero so noreli predvsem najstniki, dejala Michelle Williams. "Mislim, da so se zato tako povezali s to serijo. Ko se te nekaj tako dotakne med odraščanjem, s tabo ostane za vedno. Ko si v obdobju, ko skušaš ugotoviti, kdo si in kaj se dogaja, bo vse, kar te takrat doseže, postalo del tebe."

A post shared by Entertainment Weekly (@entertainmentweekly) on Mar 28, 2018 at 6:58am PDT

Njene besede potrjujejo tudi odzivi spletnih uporabnikov, ki so družbena omrežja preplavili z navdušenimi zapisi in priznanji, da jih je popolnoma prevzela nostalgija.

Predvsem pa so vsi navdušeni nad tem prizorom, posnetim med fotografiranjem, ko smo vsaj na videz spet deležni ljubezni med Paceyjem in Joey: